Hva mente Sinner da han sa at han "ikke spilte for penger"? Kontroversen rundt tennisens nummer 1, forklart

Jannik Sinner vant nylig Six Kings Slam, en oppvisningsturnering som ble arrangert i Riyadh, Saudi-Arabia, med seks av de beste tennisspillerne for øyeblikket (Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev og Rune).

Ingen ATP-poeng på spill, men gode, gode penger: seks millioner dollar til vinneren, den største pengepremien noensinne i tennishistorien. Sinner vant mot Alcaraz 6-7, 6-3, 6-3.

I et nå beryktet intervju med Eurosport sa Sinner at "han ikke spilte for penger". "Selvfølgelig er det en fin premie og alt mulig, men for meg dro jeg dit fordi det var mulig at de seks beste spillerne i verden var der, og du kan måle deg med dem. Når du kommer tilbake som en vinner, var det mer for meg, ok, jeg spilte kampene på riktig måte, det kan forbedre meg som spiller.

Han legger til at pengene er viktige, men ikke så viktige: "Jeg lever et godt liv også uten disse pengene, jeg synes det er mye viktigere at jeg har god helse og omgir meg med flotte mennesker".

Jannik Sinner ble utskjelt på Twitter og hånet av Wawrinka

Skinners velmenende ord, der han prøver å finne en balanse mellom sportsånd og erkjennelsen av at det er mye saudiske penger, vakte en del kontrovers, og ble til og med latterliggjort av tennisspilleren Stanislas Wawrinka, som reagerte på videoen med en lattermild emoji. Han slettet den deretter.

Sinner trakk seg fra Master Paris 1000 på grunn av et virus, noe som banet vei for Alcaraz ' første seier i årets siste ATP-turnering (med over 4000 poeng mer enn Alcaraz er han sikret førsteplassen i år).