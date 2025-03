Hva om du tar den narrative opplevelsen fra Firewatch og vrir den med en god dose skrekk? Det er The Fading of Nicole Wilson

Første gang jeg spilte Firewatch, gikk jeg gjennom alle ensomhetens faser sammen med hovedpersonen. Fra den gledelige begynnelsen av å være helt alene midt ute i naturen, til den deprimerende følelsen av å bli forlatt hver gang skogvokterens følgesvenn ikke svarte på walkie-talkien. Hva ville skje hvis vi i stedet for et koselig sommertrekk var involvert i en historie om psykologisk terror? Det er det den nylig annonserte The Fading of Nicole Wilson foreslår.

Det skremmende forslaget ble nettopp annonsert på Nacon Connect 2025, og setter oss i skoene til en ung 16 år gammel turgåer ved navn Brit Henson, som gjerne vil komme seg ut av den lille byen sin i Montana. Hun får i oppgave å gjennomføre en slags "test" for å være med i et TV-program, og må gå alene for å utforske et område i skogen, kun ledsaget av mobiltelefonen din. Men etter hvert som hun går dypere og dypere inn i området, inn i gruvene, inn i hulene ... ser det ut til å være noe annet der ute, og batteriet på mobilen hennes er i ferd med å gå tomt ...

Vi har blitt ganske fascinert av forslaget, og håper å høre mer om det snart. The Fading of Nicole Wilson har ingen utgivelsesdato, men du kan se den første traileren nedenfor.