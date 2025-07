Hva skjedde i Torre Pacheco i Spania? Oppsummering av de fremmedfiendtlige angrepene som har rystet byen den siste uken

HQ

Torre Pacheco, en by i Murcia, sørøst i Spania, har vært episenteret for voldelige sammenstøt mellom høyreekstreme demonstranter og innvandrere. Hendelsene har blåst nytt liv i debatten om innvandring i Spania, men også om hvordan ekstremistiske og høyreekstreme grupper, organisert gjennom Telegram-grupper, føler seg ustraffet og noen ganger til og med beskyttet av halvparten av det politiske spekteret i de spanske institusjonene.

Verken de politiske partiene på høyresiden (PP) eller ytre høyre (Vox) fordømte offentlig de rasistiske angrepene fra ekstremister som samlet seg i Torre Pacheco for å "jakte" på innvandrere, for det meste personer med marokkansk opprinnelse. De hevdet at de forsvarte byen mot volden forårsaket av innvandrere, men de fleste av dem som ble arrestert av politiet, 14 personer per onsdag, var ikke fra Torre Pacheco, og kom bare til landsbyen som en unnskyldning for å få utløp for sin voldelige og fremmedfiendtlige natur.

Hendelsene begynte onsdag 9. juli, da en 68 år gammel mann ble overfalt av tre menn av maghrebinsk opprinnelse. Alle tre ble arrestert noen dager senere da de forsøkte å flykte til Frankrike.

Fredag 11. juli arrangerte byrådet i Torre Pacheco en demonstrasjon mot vold og kriminalitet. Demonstrasjonen foregikk på en fredelig måte, med folk fra alle etniske grupper og religioner, i en by der rundt en tredjedel av befolkningen er født i andre land.

Men parallelt begynte ekstremister og voldelige personer å jage og angripe, noen med balltre og køller, alle personer med maghrebisk utseende. Gatene ble raskt en kampsone, og i løpet av helgen ble det enda mer opphetet, blant annet ble en kebabrestaurant ødelagt på søndag, noe som tvang over 75 Guardia Civil-agenter til å patruljere gatene.

Angrepene ble oppfordret og organisert gjennom Telegram-grupper, der mange brukte en video av en hjemløs mann i Almería, som ble utsatt for et homofobisk angrep i mai i fjor, som påskudd.

Mannen spilte selv inn en video der han demonterte bløffen, men ikke før den ble spredt av mange politiske og meningsbærende personer, deriblant Vox-rådmann José Garre, som senere ikke slettet innlegget.

En av de arresterte var lederen for Deport Them Now, Telegram-gruppen som oppfordret til og organiserte "jakten". Etter en helg med alvorlige uroligheter normaliserte situasjonen seg fra mandag til onsdag. En ny demonstrasjon innkalt av høyreekstreme bevegelser tiltrakk bare 150 personer tirsdag, ifølge kilder i politiet.

DomingoMannen som ble overfalt onsdag i forrige uke, gjenopptok sitt normale liv en uke senere, uten andre skader enn et blått øye, og oppfordret til fred i et intervju med RTVE. "Jeg vil ikke være hovedpersonen i filmen", sa han og lo, mens han spilte domino i en bar med vennene sine, slik han gjør hver ettermiddag.

En tilbakevending til det normale ser ut til å være på trappene etter netter uten alvorlige hendelser og stor politiaktivitet. Ordføreren i Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, fra PP, møtte imamene i regionen for å diskutere situasjonen for innvandrere og styrke gode relasjoner og fredelig sameksistens mellom naboer fra alle etniske grupper og religioner.

(Kilder: El País, RTVE, El Diario.es).