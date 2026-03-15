Hva skjedde med McLaren i Kina? Lando Norris og Oscar Piastri fikk ikke starte

McLaren kunne ikke ha forestilt seg en dårligere sesongstart i Formel 1: fra dominans i fjor, til tre DNS-er eller DNF-er av fire i de to første løpene. Lando Norris ble nummer fem i Australia i forrige uke, men Piastri startet ikke i sitt hjemlige Grand Prix. Og i Shanghai startet ingen av førerne på grunn av elektriske problemer i bilene sine, noe som bidro til at Mercedes utvidet en stor ledelse i sammendraget med Antonellis historiske seier.

På søndagens løp i Shanghai forlot Norris bil aldri garasjen, og Piastris ble også returnert før formasjonsrunden. Tilsynelatende fikk begge bilene forskjellige elektriske problemer på kraftenhetene sine.

"De prøver fortsatt å undersøke hva som faktisk skjer og hvorfor det ikke fungerer som det skal", sa Norris kort tid etter at han hadde forlatt løpet. Piastri la til at de nå vil "prøve å lære det vi kan ved å se løpet, og deretter bare prøve å gjøre så mye arbeid som mulig før Japan", etter to runder uten racing.

Kanskje det vil være en god ting for McLaren (og også for Red Bull, ettersom Verstappen måtte trekke seg, og selvfølgelig for Aston Martin) avlysningen av april-løpene i Bahrain og Saudi-Arabia, som ikke vil bli erstattet, noe som betyr at etter Japans Grand Prix 29. mars fortsetter sesongen ikke før 3. mai i Miami.

Formel 1-stillingen så langt, ser ikke bra ut for McLaren

Etter to løp leder Mercedes konstruktørmesterskapet med 98 poeng, foran Ferraris 67 poeng ... med McLaren på tredjeplass med 18 poeng. Russell leder førermesterskapet med 51 poeng, etterfulgt av Antonelli med 47 poeng. Lando Norris er sjette med 15 poeng, og Piastri tjente bare tre poeng.