Hva skjer hvis Arsenal og Manchester City avslutter Premier League med samme poengsum?

HQ

Arsenal og Manchester City kjemper om Premier League-tittelen, og 2-1-seieren til Guardiolas lag på Etihad betyr at dersom begge lagene vinner alle sine kommende kamper(fem for Arsenal, seks for City), vil de avslutte ligaen med like mange poeng.

Arsenal har toppet tabellen i store deler av sesongen og leder fortsatt, men forspranget på ni poeng ble redusert til tre (City har en kamp i hånden) på bare en uke. Og den siste tidens seier/tap-ratio for begge lagene i alle turneringer tyder på at Manchester City er i bedre form til å vinne flere kamper de siste ukene, mens Arsenal har det ekstra presset med semifinalen i Champions League mot Atleti de neste to ukene.

Men i et scenario der de vinner alle kampene sine, eller en hvilken som helst annen kombinasjon slik at de avslutter ligaen med samme poengsum, vil ligaen gå til laget med best målforskjell (scorede mål minus mottatte mål).

For øyeblikket ligger de utrolig tett også i så måte: Arsenal har en litt bedre målforskjell på 37, etter 63 scorede mål og 26 mål imot. City har en GD på 36, med 65 mål scoret, 29 mål imot, men med en kamp i hånden. Hvis Manchester City skulle vinne den utsatte kampen fra kampdag 31 mot Crystal Palace 1-0 (fortsatt uten dato), ville de hatt samme poengsum OG samme målforskjell!

I det usannsynlige scenariet at to lag avslutter Premier League med samme poengsum og samme målforskjell, vil tittelen tildeles det laget som har scoret flest mål. For øyeblikket har Arsenal scoret 63 mål, men City har scoret flere, 65 mål.

I det enda mer usannsynlige scenariet at de skulle stå likt i de samme kategoriene, ville tittelen gå til laget med den beste innbyrdes statistikken. Og City ville vunnet i det scenariet, etter 2-1-seieren på hjemmebane forrige søndag og 1-1-kampen på Arsenals Emirates Stadium i september 2025. Men hvis Arsenal hadde vunnet den kampen, ville tittelen blitt avgjort på bortebane i de innbyrdes kampene.

Sist gang en Premier League-tittel ble avgjort på målforskjell var i 2011/12, da Manchester City slog Manchester United med 89 poeng, men en målforskjell på 8.