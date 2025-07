Hva skjer med den "kalde krigen" mellom FC Barcelona og tidligere kaptein Marc André Ter Stegen

HQ

Den største av de to signeringene FC Barcelona gjorde i sommer var en ny keeper, Joan García, som kom fra rivalklubben Espanyol. Forrige sesong måtte klubben kompensere for langtidsfraværet til veterankapteinen Marc André Ter-Stegen. Da han kom tilbake, opplevde den 33 år gamle tyskeren at klubben "høflig" presset ham ut av klubben: Han er en av de best betalte utøverne i troppen, og de stoler ikke på at han vil prestere på sitt beste etter skaden. Eller så vil de rett og slett ha en ny, yngre keeper som er mer i tråd med den unge alderen i troppen. Uansett ønsket de å selge ham, men spilleren ønsket ikke å dra.

I den spente stemningen kunngjorde Ter Stegen at han ville gjennomgå en operasjon for å behandle lumbale problemer, som har gitt ham vedvarende ryggsmerter. Han ble allerede operert i desember 2023 av samme årsak, og var ute i to måneder. I et innlegg på Twitter skrev han (uten å vente på klubben) at han forventet en rekonvalesenstid på tre måneder.

Det betyr at Barcelona ikke vil kunne selge ham på grunn av ryggproblemene. Men et fravær på tre måneder anses ikke av LaLiga som et sammenhengende fravær, noe som betyr at klubben ikke vil ha lov til å bruke 80 prosent av den skadde spillerens lønn for å fylle Joan Garcías posisjon. Og for Barça, som alltid ligger på kanten av økonomisk fair play, kan det hindre registreringen av Joan García, slik det gjorde for flere måneder siden med spilleren Dani Olmo (som bare var lovlig registrert for første halvdel av sesongen ved å bruke deler av lønnen til den skadde Andreas Christensen).

Det er grunnen til at den offisielle uttalelsen som ble utgitt i dag av FC Barcelona ikke spesifiserte restitusjonstiden, og bare sa at "han er utilgjengelig for valg, og hans utvinning vil avgjøre når han kan komme tilbake", i håp om at det tar ham over tre måneder å komme seg. Nå er det opp til LaLigas medisinske rapport å avgjøre hvor lang tid det vil ta, tre eller fire måneder. Joan Garcías juridiske registrering kan avhenge av det. Alt mens klubben i all hemmelighet trakk tilbake Ter Stegens kapteinstittel: Hvis han noen gang spiller igjen med Barça, noe som er usannsynlig, vil han ikke være kaptein.