Hva skjer med Japan og bjørner? Fra droner som bjeffer som hunder til bestemødre som slåss mot bjørner

HQ

Japan tar bjørneproblemet sitt til nye høyder, bokstavelig talt. I Gifu Prefecture vil myndighetene snart fly droner som bjeffer som hunder og avfyre små fyrverkerier for å holde bjørner borte fra boligområder. Programmet vil dekke byer som Takayama, Shirakawa Village og nærliggende fjellbygder, som huser UNESCOs verdensarvsted Shirakawa-go.

Initiativet er et svar på en kraftig økning i antall bjørnemøter. Fra april til oktober 2025 rapporterte myndighetene om 836 observasjoner og fire skader, noe som overgår fjorårets totale antall. En spansk turist ble klort av en liten bjørn i nærheten av de berømte husene med stråtak. Myndighetene satte raskt ut feller, men episoden understreket det økende behovet for nye sikkerhetstiltak.

Slik fungerer dronene

Dronene, som er utstyrt med høyttalere, skal simulere aggressive hunder, mens fyrverkeri av og til skal skremme bjørnene tilbake mot fjellene. Myndighetene samarbeider med lokale jegere for å kartlegge ruter og tidsplaner, og skaper en "lydbarriere" rundt befolkede områder.

Eksperter sier at klimaendringer, krympende matkilder og avfolking av landsbygda presser bjørnene nærmere menneskene. I noen byer har japanske svartbjørner blitt observert mens de roter i søppel eller krysser boliggater.

Japans høyteknologiske løsninger for dyrelivet

Japan har en lang historie med bruk av kreativ teknologi for å håndtere dyrelivet. I Hokkaido har "Monster Wolves", robot-ulvestatuer med glødende øyne og høylytte knurringer, skremt bjørner bort fra jordbruksland. Nå tilbyr droner større mobilitet og raskere responstid, og målet er å redusere antallet møter uten å skade dyrene.

AI-video-vanvidd

I tillegg til den offentlige bekymringen har det dukket opp en bølge av AI-genererte videoer på sosiale medier som viser bjørner som angriper mennesker eller blir matet av mennesker. Mange av klippene er overbevisende realistiske, med falske nyhetsinnslag, skolejenter som avverger bjørner eller bestemødre som tilbyr frukt. Eksperter advarer om at disse videoene kan villede publikum, oppmuntre til farlig atferd eller undergrave offisielle sikkerhetsråd.

Et TikTok-søk på 100 klipp (via The Guardian) viste at omtrent 60 % var falske. Noen inkluderte steder der ekte bjørner var observert, noe som gjorde det vanskelig å skille fakta fra fiksjon. Noen videoer :

Den virkelige bjørnekrisen

Japans bjørneproblem er reelt: rekordmange 13 mennesker har dødd i år, mer enn dobbelt så mange som tidligere, og over 100 har blitt skadet. Mellom april og september ble det observert rundt 20 700 bjørner på landsbasis, 7000 flere enn i 2024. Myndighetene har iverksatt uvanlige tiltak, blant annet 1) Utplassering av selvforsvarsstyrker for å bistå jegere. 2) Innstilling av postleveranser i høyrisikoområder.

Nå som dvalesesongen nærmer seg, er bjørnene mer desperate etter mat, og det er sannsynlig at møtene vil øke. Droner kan være en futuristisk og human løsning som kan hjelpe innbyggere, turister og til og med bjørnene selv med å unngå fare.

Bjeffende, fyrverkeriutløsende droner kan virke merkelig, men i Japan er innovasjon i ferd med å bli like viktig som forsiktighet. Når bjørner fortsetter å våge seg inn i menneskelige bosetninger, kan kombinasjonen av teknologi og menneskelig oppfinnsomhet være den tryggeste, og mest uvanlige, veien fremover.