Hva skjer med OL-boksingen i Paris?

I går eksploderte idrettsverdenen da Imane Khelif, Algeries bokser, møtte Italias Angela Carini. Boksekampen varte i 46 sekunder, og Carini overga seg etter å ha hevdet at hun aldri hadde blitt slått så hardt før i hele sin boksekarriere.

Internett gjorde selvfølgelig som internett gjør, og hoppet på Khelif og hevdet at hun var en transkvinne som urettmessig hadde deltatt i OL. Litt research vil imidlertid vise at den algeriske kvinnen ble født som kvinne, og at hun rett og slett har Swyers syndrom, en tilstand som gir visse kvinner og jenter XY-kromosomer ved fødselen, i stedet for det vanlige XX.

Hvorvidt det gir Khelif en urettferdig fordel i sin idrett, er opp til deg å avgjøre, men det er mange som har trukket forhastede konklusjoner uten å gjøre egne undersøkelser om saken. Debatten rundt inkludering av transpersoner i idretten er het, og nok en gang er det verdt å merke seg at Imane Khelif ikke er en transkvinne.





Hun har ikke en gang klart å dominere boksingen slik noen har forsøkt å fremstille denne historien. I OL i Tokyo ble Khelif slått ut i kvartfinalen, og i løpet av sin 12 år lange karriere har hun tapt ni av 45 kamper. Det virker som om mye av opprøret nok en gang kommer fra publikum som roper på likestilling i kvinneidretten, samtidig som de aldri ser på den.

