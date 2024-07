Hva skjer med PC Fútbol 8: den katastrofale utviklingen av spillet som ingen har sett fungere og som skal slippes i løpet av de neste dagene

Mange er kanskje ikke kjent med PC Fútbol-serien, selv om den regnes som en av de største suksesshistoriene innen spansk videospillutvikling. Spillet ble opprinnelig utviklet av Dinamic Multimedia i 1992, og lisensen skiftet eier på 2000-tallet frem til 2007, da det brått ble lagt ned. Siden da har vi bare hatt én mobiltittel i 2018 og mye usikkerhet om hvem som eide rettighetene til merkevaren, helt til i fjor da et ukjent selskap ved navn Una Partida Más hevdet å utvikle PC Futbol 2024, som de senere omdøpte til PC Fútbol 8. Og det er her kontroversen begynner.

Spillet startet med en forhåndsbestillingskampanje som lovet (uten å vise noe som helst) at tittelen ville bli utgitt i desember 2023. På grunn av mangelen på informasjon, mangelen på innhold og måten prosjektet ble presentert på, stemplet mange det hele som en velorganisert svindel, og det var da organisasjonen bestemte seg for å returnere pengene fra forhåndsbestillingene på den tiden, for å fortsette å jobbe i hemmelighet med spillet. Det var her den nye datoen ble satt til 30. april, etter at utgivelsesfristen i 2023 ble overskredet. Men bare fem dager før den nye fristen ble lanseringen utsatt til midten av mai, og kort tid etter det til 7. juni 2024. Da ba de nye reservasjonene igjen om refusjon, men "studioet" gjorde det ikke, i det minste i prinsippet, og argumenterte med mangel på likviditet.

Som du kan forestille deg, ble spillet ikke utgitt 7. juni 2024, og prosjektlederne organiserte en pressekonferanse via streaming, hvor de angivelig viste spillet i bevegelse for første gang. Men byggingen krasjet på flere punkter, og den allerede lave tilliten ble fullstendig knust.

Er PC Fútbol 8 ekte?

Og så kommer vi til denne uken, uten å ha sett spillet. For to dager siden hevdet den offisielle PC Fútbol 8 8-kontoen på X at de hadde oppdaget feilen som forårsaket krasjene i spillet, og at de var i ferd med å avslutte testingen for å slippe PC Fútbol 8 neste uke (endelig).

På dette tidspunktet er det ingen som har mye håp for dette lenger, så vi lurer på: Ser vi på et nytt tilfelle av videospillsvindel, som med The Day Before, eller er dette bare forferdelig ledelse av en gruppe nystartede utviklere som ikke har klart å surfe på bransjebølgene? Kanskje vi kan finne ut av det om noen dager.