Hva søren er en gameplaytrailer?

Året er 2005. Sonys Jack Tretton går på scenen for å vise oss den første traileren fra Killzone 2, og hvilke underverker den kommende PlayStation 3-konsollen tilsynelatende skal klare å levere året etter. Folk både i salen og i sine egne hjem må bare måpe av den fantastiske grafikken og de utrolige animasjonene som ble fremstilt som gameplay med førstepersons perspektiv. Kunne dette virkelig være ekte? Alle av Sonys representater som ble spurt hevdet det de første dagene etter avdukingen, men etter hvert måtte sjefene bare innrømme at traileren var datagenerert på maskinvare med omtrent de samme spesifikasjonene som Sonys neste konsoll ville by på. Store deler av publikum tok en helomvendig, og begynte å tvile både på spillet og alt annet Sony viste de kommende årene. Spol tiden frem femten år, og det er tydelig at spillselskapene fortsatt ikke har lært leksen sin.

Du ser på Annonser

For jeg var ikke alene om å bli bittelitt skuffet da Ubisoft ga oss den første "gameplaytraileren" fra Assassin's Creed Valhalla på torsdag. I skrivende stund har traileren 22000 likes og 39000 dislikes på Ubisoft sin Youtubekanal, og selv om forholdet mellom positive og negative meninger er litt bedre på Xbox sin kanal er det tydelig at folk ikke fikk det de forventet. Akkurat her ligger problemet. Torsdagens trailer hadde vært heftig å få servert om verken Microsoft eller Ubisoft hadde bygget forventninger ved å si at vi skulle få de første glimtene av gameplay fra storspillet. Det tok to sekunder til jeg forsto hva som var i ferd med å skje da meldingen "Game and console in development; Footage representative of expected Xbox Series X gameplay" dukket opp på skjermen og traileren viste et ekstremt nærbilde av Eivor. Her ville vi ikke få se et millisekund med uredigert gameplay, men i stedet sekvenser som har blitt såpass tuklet med at selv Dolly Parton ville hevet et øyenbryn om hun klarte det.

Nå skal det sies at noe ikke alle forstår eller vet er at mye av det vi ser faktisk er fra spillet, bare at kameravinkler er endret og enkelte ting pusset litt på, så dette er ikke like mye lureri som de CG-trailerene som både Ubisoft og de andre selskapene med store pengebinger liker å bruke for å hype opp eller leke litt med hodene til spillere som ikke følger spillindustrien særlig tett eller bare minne oss andre på at spillet finnes. Disse kan kanskje lure noen få til å tro dagens spill ser såpass bra ut, men med navn som "Cinematic Trailer" og lignende gjøres det klart at vi ikke kan forvente noe lignende når vi sitter med kontrolleren eller tastaturet foran oss.

Saken er en helt annen, i alle fall for min del, når jeg ser ordet gameplay. Da forventer jeg å få indikasjoner på hvordan spillet både ser ut og føles med kameravinkler og uten nevneverdige kutt for å skjule skavanker. Assassin's Creed Valhalla-traileren vi fikk på torsdag var bare en litt mer realistisk utgave av "Cinematic World Premiere"-traileren som avduket spillet den 30. april. Den avslørte flere av mekanikkene vi kan glede oss til og noen av omgivelsene som venter, noe som "gameplaytraileren" til syvende og sist bare ender opp med å gjenta.

Når noen sier vi skal få se gameplay forventer jeg en helt annen bemerkning neste gang. Ubisoft er ikke ukjent med "pre-alpha game footage" eller "gameplay from product in development" som åpenbart er hentet fra spillene de representerer. Disse mangler ofte såkalt HUD (brukergrensesnitt) på skjermen, men det er tydelig at noen kontrollerer hovedfiguren og kameraet. Da er det lov å kalle noe en gameplaytrailer, men torsdagens Inside Xbox-sending viser at begrepet mangler en allmenn definisjon, noe som betyr at vi aldri kan være sikre på hva som venter når det står gameplay.

Så hvorfor velger markedsføringsavdelingene til Microsoft, Ubisoft og så mange andre å promotere trailere på dette måten? Siden gameplay er konge. Disse folkene vet at ordet gameplay er mer populært på søkemotorene og trigger den samme delen av hjernen vår som driver nattsvermere inn i de elektriske lysene selv om de akkurat har sett resten av familien bli grillet. Hva er vel det å tøye strikken en god del og få kritiske meldinger et par dager når noen millioner ekstra får printet Assassin's Creed Valhalla inn i hjernen? Det høres jo ikke like kult ut om de sier at vi skal få "First in-engine footage" eller andre uttrykk Ola og Kari Nordmann ikke helt forstår hva innebærer.

Jeg vil uansett se det litt fra spillselskapene sin side også. Vi er fortsatt fem måneder unna lanseringen av Valhalla, og siden spill stadig endrer seg i løpet av utviklingen kan det være vanskelig eller lite innbydende å vise frem skikkelig gameplay når førsteinntrykk er såpass viktige. Mange gamere er som sagt privligerte grinunger, så om de første gameplayklippene fra de kommende konsollene viser elementer som plutselig lastes inn, animasjoner som ser merkelige ut eller bare bærer preg av at den visuelle biten ikke finpusses før de siste par månedene av utviklingen forsvinner et spill ekstremt raskt fra radaren til enkelte. Dermed ender vi opp med trailere som denne.

Du ser på Annonser

For å gjøre en lang og rotete tekst kort: med mindre høyere organer griper inn, som de for eksempel gjorde da spill ble såpass pene at det faktisk ble nødvendig med juridiske bemerkninger nederst på skjermen og mot slutten av trailere, vil disse selskapene aldri få en felles definisjon på hva en gameplaytrailer er. Forhåpentligvis har denne ukens reaksjoner gjort nok til at de blir litt mer forsiktige med hva de kaller ting i nærmeste fremtid, men jeg tviler sterkt på at vi har sett den siste "gameplaytraileren" som enten skaper debatt om hva gameplay faktisk eller får folk til å klage over at spillet ikke ser like bra ut når det er ferdig. Vi har tross alt levd med det i over femten år allerede, og gammel vane er vond å vende.

Så hva forventer du av en skikkelig gameplaytrailer?