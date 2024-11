Hva står på spill i Qatar Grand Prix: Kan Ferrari eller Red Bull fortsatt vinne konstruktørmesterskapet?

HQ

Max Verstappen ble kronet til F1-verdensmester forrige helg i Las Vegas, men det er fortsatt to Grand Prix som skal avholdes, som starter akkurat denne helgen i Qatar, og avsluttes neste helg (7.-8. desember). Og ja, det er fortsatt en tittel på spill, konstruktørstillingen.

Her ligger Verstappens team, Red Bull, bare på tredjeplass, 53 poeng bak lederen, McLaren. Det setter Verstappens utrolige bragd i perspektiv, å vinne tittelen uten den raskeste bilen. Teamkameraten hans, Sergio Pérez, ligger bare på ellevteplass i førerrankingen.

Matematisk sett har Red Bull fortsatt sjanser til å gå forbi McLaren og Ferrari og ta konstruktørtittelen, men da må de ta 54 av de 103 poengene som står på spill mellom Qatars sprint og løp og Abu Dhabis løp, og håpe på en total fiasko fra de to andre.

Det er nesten umulig. Faktisk har McLaren muligheten til å bli mester i Qatar hvis de får en fordel på 21 poeng over Ferrari. For øyeblikket ligger Ferrari 24 poeng bak McLaren, en avstand de reduserte forrige helg i Las Vegas, selv om Carlos Sainz og Charles Leclerc endte opp med å slåss...

McLaren har et klart overtak, men Ferrari har fortsatt noen muligheter. Det står 59 poeng på spill denne helgen, så de kan til og med få så mye som 35 poengs forsprang på McLaren i det (usannsynlige) tilfellet McLaren-førerne Lando Norris og Oscar Piastri ikke skulle score.

Morsom fakta: Sist gang McLaren vant tittelen var i 1998, før Norris og Piastri ble født. Ferrari vant den sist i 2008, et for stort gap for en så prestisjefylt "Scuderia".

Er du nysgjerrig? Her er når du kan se Qatar Grand Prix live denne helgen.