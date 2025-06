Hva står X-en i Rainbow Six: Siege X for?

HQ

Noen ganger er det vanskelig for forbrukere og fans utenfor utvikleren å forstå spillnavn. Dette gjelder også andre deler av spillbransjen, som for eksempel konsoller, der Xbox har forlatt enhver form for sammenhengende progresjon til fordel for sin uortodokse Xbox 360 til Xbox One til Xbox Series X/S evolusjon, som bare ett eksempel. Det er på grunn av dette at man kan se noen spilltitler og undre seg over hvorfor de heter det de heter, men i hvert fall for Ubisofts Rainbow Six: Siege X gir valget av tittel faktisk veldig god mening.

På toppen av Rainbow Six -elementet, som refererer til antiterrorgruppen som serien er basert på, og Siege som refererer til det faktiske beleiringselementet i kjernespillet, hyller X-siden av den store oppdateringen både jubileet til det taktiske skytespillet og et veldig vanlig spillelement også.

I et intervju med kreativ direktør Alexander Karpazis, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, forklarer han resonnementet bak X som følgende :

"Det er et godt spørsmål, for det kan faktisk stå for et par ting. Vi følte at det fungerte på flere nivåer. For det første har vi barrikader overalt i spillet vårt med X. For oss er dette X-faktoren som skiller seg ut som noe som representerer spillet, en del av spillet som er sant, og vi ønsket på en måte å fremheve at det er en stor endring på vei, og derfor setter vi en X bak den for å sikre at alle vet det. Men den virkelige og viktigste grunnen er at dette er vårt 10-årsjubileum. Så dette er romertallet for nummer 10, noe som utgjør en avgjørende milepæl for utviklingen vår de neste 10 årene. Og det er derfor du ser Siege X akkurat nå."

HQ

Rainbow Six: Siege X kommer på PC og konsoller den 10. juni.