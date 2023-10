Hvem blir hovedskurken i Marvels Spider-Man 3?

HQ

MERK: Denne artikkelen inneholder spoilere for slutten, sluttscenene og historien i Marvel's Spider-Man 2. Du er advart.

Denne artikkelen er litt forhastet, men ut fra slutten av Marvel's Spider-Man 2 virker det som om Insomniac holder døren åpen for flere Spidey-eventyr. Om det blir i form av et nytt Miles Morales-spill eller en hoveddel i serien, er uvisst, men med tanke på suksessen Sony har hatt med disse spillene så langt, ville det være et stort feiltrinn å la dem være i fred.

Marvel's Spider-Man 2 levert en stor mengde skurker. Sand Man, Lizard, Kraven the Hunter og selvfølgelig Venom. De to sistnevnte skiller seg ut som de viktigste skurkene i spillet, men siden Kraven bokstavelig talt ble tygget i småbiter av Venom, og symbioten selv tilsynelatende ble tilintetgjort mot slutten av spillet, er det god plass til en ny stor trussel i New York. Spørsmålet er bare hvem som blir den neste store skurken i Marvel's Spider-Man 3.

Vårt første alternativ er en av, om ikke den mest ikoniske skurken som spillene ennå ikke har berørt. The Green Goblin. Som vi ser i sluttscenen til Marvel's Spider-Man 2, er Norman Osborne ute etter å kurere Harrys tilstand ved hjelp av noe som kalles G-Serum. I tegneseriene er det Norman som bruker dette serumet, som gir ham superkrefter, men også gjør ham til den sinnssyke Green Goblin. Det ser imidlertid ut til at Insomniac legger opp til at Harry skal spille denne rollen. Det gir mening, men det ville føles litt som om vi tråkker over gamle stier. Hvis Marvels Spider-Man 3 bare gjorde Harry til en skurk igjen på grunn av en uprøvd kur, ville det bli repetitivt. Det har vi allerede opplevd med Venom, og selv om det ville vært interessant å se hvordan Peter reagerer på at bestevennen hans sporer av igjen, er det vanskelig å forestille seg at han ville gjøre noe annet enn å prøve å hjelpe Harry med å bli frisk igjen.

Det er alltids en mulighet for at G-Serumet går til Norman uansett, noe som i det minste ikke vil gjøre Harry til skurken igjen, men uansett ser det ut til at vi får Green Goblin i en eller annen form, noe som er flott, siden det blir første gang vi ser den klassiske skurken utenfor tegneserier og animasjonsfilm siden Willem Dafoe spilte ham. Hvis det er Harry som går amok med G-Serum, er det også en mulighet for at vi får Hobgoblin i stedet for Green Goblin, men Insomniac har vært kjent for å endre på enkelte figurers opprinnelse tidligere, så uansett hvem som får G-Serum, er det mulig at vi får se en Green Goblin i stedet for den mindre gjenkjennelige Hobgoblin.

Uansett er det nok Goblin-snakk for denne gang. Som vi har sett i Marvels Spider-Man og oppfølgeren, liker Insomniac å ha to hovedskurker i historiene sine. Mr. Negative og Doctor Octopus. Kraven og Venom. Den ene tar opp mesteparten av spillet, mens den andre kommer inn i en heftig tredje akt. Det betyr altså at hvis Green Goblin bare er én av de to, har vi minst én plass til å fylle, i tillegg til noen ekstra skurker.

Carnage er en annen ikonisk Spider-Man-skurk som får en liten forsmak på slutten av The Flame-sideoppdraget i Marvel's Spider-Man 2. Kultlederen kjent som The Flame stikker av med en prøve av Venom-symbioten og sier rett ut at han kommer til å forårsake "carnage", så det gjør det ganske klart hvor karakteren hans er på vei. Det finnes teorier om at vi kan få en utvidelse med Carnage, noe som definitivt kan fungere, men det er også mulig for Insomniac å utforske ham og kulthistorien de har bygget opp i et annet spill.

Det er også en svært liten sjanse for at Venom kommer tilbake. Det er ikke utenkelig at Insomniac gjenoppliver en av Spider-Mans mest elskede figurer, spesielt hvis Carnage får fokus senere. Enten han hjelper skurken eller samarbeider med Spider-Man mot ham, vil fansen gjerne se Venom igjen, særlig etter det inntrykket han etterlot seg første gang.

Bortsett fra disse alternativene, med så mange skurker som blir drept av Kraven eller reformert i Marvel's Spider-Man 2, begynner vi å gå litt tom for alternativer. Det er en sjanse for at Doc Ock kommer tilbake, noe som sannsynligvis vil gi Peter noen traumer, slik Mr. Negative gjorde med Miles i det andre spillet, men ellers er det ikke mange alternativer. Black Cat har alltid vært mer en antihelt enn en direkte skurk. Det er mulig at Taskmaster kommer tilbake, men det vil kreve mye arbeid å gjøre ham til en like alvorlig trussel som Kraven eller Venom. Morbius er en klassisk Spider-Man-skurk som kan dukke opp, men etter den forferdelige Jared Leto-filmen er det ikke engang sikkert at Insomniac klarer å få oss hypet for den.

Hvem tror du blir hovedskurken i Marvels Spider-Man 3?