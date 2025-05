Hvem blir valgt som Barças nye kantspiller?

HQ

Etter en meget vellykket sesong trenger FC Barcelona fortsatt noen forsterkninger. Og det virker som om den som ligger nærmest er Luis Díaz. Dette ville være den første av katalanernes forsterkninger for neste sesong, som prioriterer å forbedre vingspillernes posisjon før noe annet. Det så ut til at Barças prioritet var å forsterke backene, på grunn av mangelen på dybde, men de gode prestasjonene til Eric García og Gerard Martín i sesongavslutningen kan ha endret planene til den sportslige ledelsen.

Møtene mellom Hansi Flick og Deco, Barcelonas sportsdirektør, har allerede begynt for å forberede neste sesong i Can Barça. Foreløpig ser det ut til at den som er mest foretrukket av sportsdirektøren er colombianeren fra Liverpool, men markedet har ennå ikke startet.

Det betyr ikke at alternativet Nico Williams er utelukket, men Barça kan få problemer med å betale utgangsklausulen på 58 millioner euro. I tillegg har den spanske landslagsspilleren venner i garderoben og god støtte for sin ankomst ... selv om Real Madrid også kan gå for den yngste av Williams-brødrene. Luis Díaz, spansktalende, kan lett tilpasse seg omkledningsrommet, men er et mindre klart spill i den forstand.

Díaz' pris er heller ikke billig. Liverpool vurderer ham til 85 millioner euro, så Barça har et dilemma i så måte: betale i avdrag for colombianeren eller betale for spanjolen på en gang. Hansi Flick og Deco liker dette alternativet ut fra fotballfaglige behov, men det finnes andre synspunkter.

Andre alternativer billigere enn Nico eller Luis Díaz for Barça

Det ser ut til at den rimeligste signeringen kan være Marcus Rashford, Manchester Uniteds unge kantspiller på lån i Aston Villa. For noen år siden hadde han omtrent et halvt år som en av de beste spillerne i Premier League, men uregelmessighetene har satt sine spor. Problemet i dette tilfellet, som en viktig spiller for United, er lønnen hans, som Barça ikke ønsker å betale.

Et annet alternativ er Rafael Leão, som ryktes å være veldig godt likt av Laporta, i tillegg til at han er representert av Mendes, som står Barça-presidenten nær. Selv om det ser ut til at han blir mer og mer overbevist om signeringen av colombianeren.

Barça kan gå sommeren i møte med å være tilbake til 1/1-økonomiregelen, og da kan de investere tungt i nye signeringer for å styrke Hansi Flicks tropp. Alt tyder på at den tyske treneren vil fortsette å satse på La Masia for å utnytte unge talenter og fortsette å øke verdien på troppen.

Det bør bemerkes at Barça kan ha behov for en keeper, på grunn av Wojciech Szczęsnys høye alder og skadeproblemene til kaptein Marc-André Ter Stegen. Espanyols Joan Garcia har blitt nevnt som en slik forsterkning, noe som kan være noe kontroversielt for fansen.