Hvem Bridgerton: Sesong 4 vil handle om har blitt avslørt

Den tredje sesongen av Bridgerton er, som de foregående sesongene, en suksess på Netflix, og vi har selvfølgelig begynt å fantasere om hvem av søsknene i familien den neste sesongen vil handle om. Selv gjettet jeg på Eloise, som vi fikk se mye av i forrige sesong, men heldigvis var det bare æren jeg tapte, da det viste seg at jeg tok helt feil i gjetningen min.

Det er ingen ringere enn den kjekke Benedict Bridgerton som sesong 4 kommer til å handle om. Den fjerde sesongen vil være basert på den tredje boken, An Offer From a Gentleman, og hvis du ikke vil vente i nesten to år på den kommende sesongen, kan du alltids lese boken for å se hvordan denne kjærlighetshistorien ender. Og hvorfor ventetiden på neste sesong blir lang, forklarer Jess Brownell, showrunner, :

"Vi jobber for å prøve å få ut sesongene raskere, men det tar åtte måneder å filme dem, og så må de redigeres, og så må de dubbes til alle språk. Og skrivingen tar også veldig lang tid, så vi jobber på en måte i et toårstempo, vi prøver å øke tempoet, men et eller annet sted i den størrelsesordenen."

Livet vil virke mindre glamorøst en stund, uten glitrende baller å se frem til før i 2026.