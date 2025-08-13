Hvem drepte dørvakten? Det er det store spørsmålet i den femte sesongen av Only Murders in the Building

HQ

Etter fire nydelige sesonger har vi blitt vant til å forvente en ny sesong av Only Murders in the Building hvert år, og heldigvis vil det være tilfelle i 2025. Den 9. september debuterer den femte sesongen i sin helhet, og med det stadig nærmere, har vi nå fått vår beste titt på showet til dags dato.

I de neste episodene vil Selena Gomez' Mabel, Martin Shorts Oliver og Steve Martins Charles alle ta seg av en sak som er ganske nær hjemmet deres. Trioen etterforsker dødsfallet til dørvakten Lester, som de mistenker har dødd under mistenkelige omstendigheter. Som man kunne forvente, får de seg noen fiender mens de jobber for å eliminere alle potensielle mistenkte, samtidig som de blir viklet inn i et nett av mektige milliardærer og farlige gangstere.

Nå som denne runden med episoder nærmer seg, kan du sjekke ut den nyeste traileren for serien nedenfor.