Hvem er Adolf Hitler Uunona? Den namibiske politikeren som forventes å bli gjenvalgt 26. november

Den namibiske politikeren Adolf Hitler Uunona, et mangeårig regionrådsmedlem hvis navn stadig overrasker internasjonale lesere, forventes nok en gang å gå av med seieren når velgerne i Ompundja valgkrets går til valgurnene onsdag 26. november.

Uunona, 59, ble først en global kuriositet i 2020 da han vant plassen sin med svimlende 85 % av stemmene. Overskrifter verden over lyste opp utelukkende på grunn av navnet hans, mens lokalbefolkningen bare trakk på skuldrene, for de kjente tross alt mannen lenge før vitsene gjorde det.

Siden den gang ser det ut til at historien er klar til å gjenta seg. Tidlige prognoser fra Namibias valgkommisjon tyder på nok et komfortabelt flertall, noe som vil holde ham fast på plassen som en av de mest gjenkjennelige (og mest googlede) politikerne i landet.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

Uunona, anti-apartheidaktivist og dedikert medlem av regjeringspartiet SWAPO, har alltid vært rask til å presisere det åpenbare: Han har ingenting til felles med den beryktede diktatoren han bærer navnet sitt etter.

Han har gjentatte ganger forklart at faren valgte navnet uten å forstå betydningen av det, og sa til BBC tilbake i 2020 at han først innså navnets globale beryktelse da han ble eldre. Som han har sagt det mange ganger siden: Navnet satt fast, men ikke ideologien.

I Ompundja er historien imidlertid langt mindre oppsiktsvekkende. Innbyggerne peker på Uunonas resultater når det gjelder lokal infrastruktur, lokalsamfunnets behov og daglig styring. I en sterk SWAPO-region er gjenvalget av Uunona ikke så mye en nyhet som en tradisjon.