Hvem er Álvaro Carreras, tidligere Manchester United-spiller som ryktes til Real Madrid

HQ

Real Madrid kommer til å se vesentlig annerledes ut under Xabi Alonso enn under Carlo Ancelotti denne sesongen som er i ferd med å ta slutt. Klubben vil endelig bruke penger på spillere som var sårt tiltrengt for flere måneder siden, spesielt i forsvaret: Trent Alexander-Arnold blir ny venstreback, Dean Huijsen blir ny midtstopper... og alt tyder på at Álvaro Carreras blir ny venstreback.

Som i tilfellet med Huijsen satser Real Madrid på et ungt (han er 22 år) og hjemlig (han spilte for det spanske U21-landslaget) talent. Carreras ble født i Ferrol i mars 2023, og spilte på lokale lag (Racing Ferrol, Deportivo de la Coruña) før han kom til Real Madrids ungdomslag i 2017.

Han flyttet deretter til Manchester Uniteds ungdomslag i 2020 og ble kalt opp noen ganger av hovedlaget, men forlot aldri benken. I stedet for å bruke ham, ble han lånt ut tre ganger: til Preston North End (et andredivisjonslag), til Granada i 2023/23-sesongen (da de rykket ned) og deretter til Benfica, der han benyttet seg av en kjøpsopsjon for å kjøpe spilleren for 6 millioner euro pluss 3 millioner euro i tillegg.

Ryktene sier at Álvaro Carreras er på vei til Real Madrid, men ikke forvent nyheter denne uken.

Ingenting er bekreftet per nå, men flere medier har sagt at en avtale har blitt inngått mellom Real Madrid og Benfica. Journalisten Siro López sier at forhandlingene om en femårsavtale er på plass, selv om Manchester United fortsatt kan være med i kappløpet, og kan aktivere en klausul som åpner for et lån mellom den engelske og portugisiske klubben.

Uansett vil en kunngjøring ikke bli gjort før etter finalen i Taça de Portugal (portugisisk cup) mellom Benfica og Sporting Lisboa, som finner sted søndag 25. mai. I Primeira Liga tapte Benfica ligaen med bare to poeng mot Sporting.