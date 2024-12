Hvem er Amir Satvat, den første Game Changer-mottakeren på The Game Awards?

HQ

Geoff Keighley introduserte en ny pris på The Game Awards 2024. Den første "TGA Game Changer"-prisen anerkjenner arbeidet til enkeltpersoner som har bidratt til spillbransjen med mer enn bare å lage spill. Kort sagt, personer som gjør bransjen til et bedre sted.

Og spillbransjen har ikke vært et godt sted de siste årene, med titusenvis av arbeidsplasser som har blitt ødelagt i store og små selskaper, fordi spill ikke er så bærekraftig som noen trodde det ville være. Eller i hvert fall ikke for de aller fleste som lager dem.

I den sammenheng har Game Changer-prisen blitt gitt til Amir Satvat, en person som ikke har jobbet i spillbransjen i mesteparten av sin karriere. I stedet er Satvat analytiker, og har jobbet med selskaper som Amazon, selv om han for tiden har jobbet med spillgiganten Tencent siden 2023.

Men det er ikke derfor han var der i går. Alt han har gjort for spillindustrien har vært på fritiden, helt uselvisk.

Amir Satvat har hjulpet 3000 mennesker med å finne jobb i spillbransjen

Amir har vært spiller hele livet, og da han så at flere og flere rundt ham som jobbet i dataspillselskaper, begynte å miste jobben, bestemte han seg for å hjelpe dem. Han brukte all sin erfaring med datainnsamling til å lage regneark med data for spillbransjen: I bunn og grunn hjelper han folk med å finne de mest passende jobbtilbudene på en enkel måte.

Folk fra hele verden begynte å kontakte ham på LinkedIn - fra 4000 følgere til over 100 000. Listene hans ble automatisk oppdatert med ledige stillinger fra tusenvis av spillselskaper, noe som lettet den stressende og til tider altfor kompliserte prosessen med å søke etter jobb.

"Folk overkonstruerer ting. Jeg har lagt merke til at det finnes mange nettsteder som skal hjelpe folk, men det er kanskje 100 pålogginger du må gjøre. Eller du må gå til en portal og se på databaser. Jeg vedder på at jeg bare kunne legge ut noe som Google Sheets og gjøre det enkelt. Folk vil bruke det. Det viste seg å stemme", sa Satvat i et intervju med VentureBeat i 2023.

Ved hjelp av frivillige ble prosjektet til Amir Satvats Games Community, som så langt har hjulpet over 3000 mennesker med å finne nye jobber. Han tar ikke betalt for det: Alt er helt gratis. "Det er som et fyrtårn av lys", sier Christina, en av dem som har nytt godt av Amirs talent og generøsitet.

"Når vi samles her i kveld for denne fantastiske feiringen, utfordrer jeg alle til å spørre seg selv 'hva mer kan vi hver og en gjøre for å gjøre bransjen vår bedre'", sa han i sin takketale på The Game Awards, som han beskrev som et av de lykkeligste øyeblikkene i livet sitt i et innlegg på LinkedIn.