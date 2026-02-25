Hvem er apen Punch? Den unge makaken som nesten har blitt mer kjent enn Donald Trump

HQ

Donald Trump var den mest søkte personen i 2025, ifølge de nyeste dataene. Men nå er det en annen utfordrer. Det som begynte som en enkel video fra en lokal dyrehage, har blitt til et verdensomspennende fenomen: Punch, en japansk makakunge fra Ichikawa City Zoo, har uten tvil blitt nesten mer berømt enn Donald Trump. Punch ble født 26. juli 2025 og ble forlatt av moren kort tid etter fødselen, en risikabel situasjon for en art der spedbarn er avhengige av morskontakt for både overlevelse og sosial integrering. Dyrepasserne grep inn og oppdro ham for hånd, før han ble plassert i et større apeinnhegning.

Videoer som gikk viralt i midten av februar, viser Punch vandre rundt i innhegningen, ofte utstøtt eller ignorert av andre makaker, før han instinktivt klamrer seg til et stort orangutangpledd som han har fått av dyrepleierne. Kosebamsen ble hans surrogat "mor", et symbol på trøst. Den unge makaken ble en viral nyhet da han ble angrepet på video av et annet medlem av flokken, og straks søkte trøst hos kosedyret sitt. Kort tid etter ble emneknaggen #GanbarePunch (som betyr "Hold ut, Punch!") raskt en trend på plattformer som X, noe som gjorde Punch til et globalt ikon. Noen eksempler :

