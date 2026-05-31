Hvem er Disneys mest avskyelige skurk? Ny analyse har et svar

Disney har gjennom årene introdusert en lang rekke minneverdige skurker, fra Maleficent og Scar til Ursula og Jafar. Men hvem er egentlig den ondeste av dem alle? En ny analyse forsøker å besvare dette spørsmålet ved hjelp av en datadrevet tilnærming, i stedet for en tradisjonell rangering.

Studien undersøkte et stort antall Disney-skurker, og evaluerte handlingene deres basert på hvor alvorlige de ville ha vært i virkeligheten. Hver karakter ble deretter tildelt en poengsum basert på faktorer som vold, maktmisbruk, manipulasjon og andre lyssky aktiviteter.

Resultatet? Vel, det plasserte ingen ringere enn Claude Frollo fra Ringeren i Notre Dame som den absolutt verste skurken blant alle Disneys filmer. Ifølge studien fikk Frollo den høyeste totalscoren takket være hans ekstreme maktmisbruk, forfølgelse og hensynsløse behandling av andre.

Det som er interessant med listen, er hvordan den også belyser hvordan Disney-skurkene har utviklet seg gjennom årene. Fra klassiske skurker til mer komplekse og realistiske karakterer. Ta en titt nedenfor.

Er du enig i at Frollo er den mest avskyelige av alle Disney-skurkene?