Hvem er i åttedelsfinalene i China Open? Spillrekkefølge for Sinner, Zeverev, Davidovich...

China Open er i gang, og herresinglene spilles lørdag og søndag. På grunn av tidsforskjellen til Beijing begynner kampene veldig tidlig om morgenen, så hvis du vil se hvordan Jannik Sinner, Álex de Miñaur, Alexander Zverev eller Lorenzo Musetti gjør det, må du stå opp veldig tidlig.

I det minste vet vi allerede rekkefølgen på lørdagens kamper, og de foreløpige tidene. Jannik Sinner, som slo Marin Cilic i sin første kamp etter US Open-tapet, spiller tidligst kl. 09.00 (CEST, en time tidligere i Storbritannia) mot den 23 år gamle franske spilleren Terence Atmane, som er rangert som nummer 68 i verden.

Dette er tidsplanen for China Open (herresingler) for 16. runde denne helgen :

Lørdag 27. september



Fábián Marozsán mot Alexandre Muller: 05:00 CEST



Alex de Miñaur mot Arthur Rinderknech 06:30 CEST



Jannik Sinner mot Terence Atmane: 09:00 CEST



Arthur Cazaux mot Jakub Mensik: 14:30 CEST



(bortsett fra den første, de andre kampene kan (og vil mest sannsynlig) starte senere, avhengig av utfallet av de foregående kampene og tilgjengeligheten av baner.

Søndag 28. september



Corentin Moutet mot Alexander Zverev



Flavio Cobolli mot Learner Tien



Adrian Mannarino mot Lorenzo Musetti



Daniil Medvedev mot Alejandro Davidovich



Tidspunktene er ikke bestemt på søndag. Kvartfinalene følger på mandag, semifinalene på tirsdag og finalen onsdag 1. oktober, i god tid før Shanghai Masters Round of 64, som starter fredag 3. oktober.