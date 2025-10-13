Hvem er i semifinalene i FIFA U-20-VM?

HQ

U-20-VM i fotball i Chile er kommet til de fire siste. I løpet av helgen ble Spania, Mexico, USA og Norge eliminert fra kvartfinalene. Fire nasjoner gjenstår i VM for spillere under 20 år, der noen av morgendagens lysende generasjoner får sin internasjonale start.

Semifinalene spilles onsdag kveld. Marokko, Frankrike, Argentina og Colombia er de siste beste lagene i turneringen:



Marokko mot Frankrike: Onsdag 15. oktober kl. 22:00 CET, 21:00 BST



Argentina mot Colombia: Torsdag 16. oktober, kl. 01:00 CET, 00:00 BST



Argentina, som en gang så Leo Messi vinne trofeet i 2005, den gang kjent som FIFA World Youth Championship, har vunnet trofeet flest ganger. Men av de fire siste lagene som har deltatt, har ingen vært finalister i de fire siste utgavene. Uruguay, Ukraina, England, Serbia og Frankrike er de fem siste vinnerne av U-20-VM, som arrangeres annethvert år, noe som sier noe om hvor uforutsigbar denne turneringen er.

Slik ser du U-20-verdensmesterskapet i fotball

U20-VM sendes gratis overalt via FIFA+-plattformen. Er du interessert i U-20-verdensmesterskapet?