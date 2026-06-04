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Hvem er igjen i dette ville Roland Garros? Tidsplan for semifinalene for kvinner og menn

Roland Garros 2026 har vært den mest uforutsigbare Grand Slam-turneringen på lenge.

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Roland Garros 2026 er i sluttfasen: Bare fire spillere gjenstår i hver av herrenes og kvinnenes singeltrekning, og ingen kunne ha forutsett at vi ville være her uten Sinner, Djokovic, Auguer-Aliassime, Sabalenka, Swiatek eller Gauff.

Men et uvanlig høyt antall overraskelser, og fremveksten av unge talenter som Jakub Mensik eller Mirra Andreeva (pluss den uventede tilstedeværelsen av kvalifiseringskandidaten Maja Chwalinska, rangert som nummer 114 i verden) betyr at alt kan skje i semifinalene, som starter i dag torsdag.

Torsdag 4. juni: Roland Garros semifinaler for kvinner


  • Marta Kostyuk mot Mirra Andreeva: 15:00 CEST, 14:00 BST

  • Diana Shnaider mot Maja Chwalinska: 16:10 CEST, 15:10 BST

Fredag 5. juni: Roland Garros semifinaler for menn


  • Jakub Mensik mot Alexander Zverev: TBD

  • Matteo Arnaldi mot Flavio Cobolli: TBD

Damefinalen spilles på lørdag og herrefinalen på søndag, og én ting er sikkert, vi får helt nye Grand Slam-vinnere på begge sider, uansett hvem som vinner. Hvem tror du tar Coupe des Mousquetaires i år?

Hvem er igjen i dette ville Roland Garros? Tidsplan for semifinalene for kvinner og menn
Bokehed / Shutterstock

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