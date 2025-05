Hvem er Jacobo Ramón, Real Madrid B-målscoreren som frustrerte Barças feiring

HQ

Jacobo Ramón ble den uventede helten på Santiago Bernabéu i går kveld, da han scoret 2-1 i det 95. minutt i en dominerende kamp for Real Madrid mot Mallorca i LaLiga. En kamp som ødela Barças tidlige feiring av LaLiga-tittelen, selv om det kanskje bare var et døgn: Vinner de i kveld, blir de mestere. Men hvem er denne relativt ukjente spilleren?

Jacobo Ramón, født 6. januar 2005, er et ungdomsprodukt fra Real Madrid, og kom til klubben da han bare var 8 år gammel, og vant flere titler i Madrids unge lag, inkludert å vinne en trippel for Juvenil A (Liga, Copa del Rey og UEFA Youth League) i 2022. Deretter ble han forfremmet til Real Madrids B-lag, Real Madrid Castilla, som spilte i tredjedivisjon i Spania. De mange skadene på hovedlaget ga imidlertid flere spillere fra dette laget muligheten til å spille sammen med Mbappé, Bellingham og co.

Så langt har Ramón spilt fire kamper for Real Madrid, i tre forskjellige turneringer, alle i 2025: Champions League 22. januar, som innbytter for Rudiger i 5-1-seieren over RB Salzburg; Copa del Rey 5. februar mot Leganés. I LaLiga kom han inn som innbytter i 3-2-seieren over Celta for to uker siden, og til slutt, i går kveld i LaLiga, var han i startoppstillingen og scoret sitt første mål, til tross for at han var midtstopper (med en assist fra Jesús Vallejo, en annen spiller som knapt fikk noen minutter).

Blir Jacobo Ramón forfremmet til Real Madrid neste sesong?

Med en alvorlig mangel på forsvarsspillere, til tross for de kommende signeringene av Trent Alexander-Arnold og Dean Huijsen, kan Jacobo Ramón bli forfremmet til hovedlaget neste år. Hans hurtighet, høyde (1,96 m) og gode luftkontroll gjør ham til et stort potensial for fremtiden i Real Madrid, samt et ungdomsprodukt (har aldri spilt andre steder enn i Real Madrid) å være stolt av i den nye æraen med Xabi Alonso på benken.