Hvem er Jimmy Lai? Mediemagnat fra Hongkong dømt til 20 års fengsel

Jimmy Lai, en av Hongkongs mest frittalende Kina-kritikere, har blitt dømt til 20 års fengsel, den hårdeste straffen hittil i henhold til byens nasjonale sikkerhetslov. Den 78 år gamle mediemogulen ble dømt for konspirasjon med utenlandske krefter og for å ha publisert oppviglersk materiale, en rettssak som har vart i nesten fem år.

Lai, grunnleggeren av den nå nedlagte avisen Apple Daily, har hele tiden benektet anklagene og kalt seg selv en "politisk fange" som forfølges av Beijing. Myndighetene sa at dommen gjenspeiler hans rolle som "mastermind" bak vedvarende utenlandske konspirasjoner, som involverte Apple Daily-ansatte, aktivister og utenlandske kontakter.

Apple Daily // Shutterstock

Dommen har vakt stor internasjonal bekymring. USA, Storbritannia, Australia, EU, Japan og Taiwan har oppfordret myndighetene til å revurdere dommen, med henvisning til "risikoer for pressefriheten og menneskerettighetene". FN ba også om at Lai ble løslatt av humanitære grunner, med tanke på hans alder og helse.

Lais familie uttrykte bekymring over tilstanden hans. Sønnen Sebastien beskrev dommen som " forferdelig" og advarte om at den kunne være livstruende for faren. Tilhengere i Hongkong har lenge sett på Lai som et symbol på byens prodemokratiske bevegelse.

Myndighetene i Hongkong hevder at Lai fikk en rettferdig rettssak, og at loven om nasjonal sikkerhet er viktig for å opprettholde ro og orden. Til tross for global kritikk, roste lokale tjenestemenn dommen som en sterk advarsel mot utfordringer for den nasjonale sikkerheten...