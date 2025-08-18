Hvem er Kateřina Siniaková, Jannik Siners partner i siste øyeblikk i US Open mixed double?

HQ

Mixed double-konkurransen i US Open nærmer seg: I morgen, tirsdag 19. august, spilles åttendedelsfinalene og kvartfinalene, alt på én dag (det blir kortere kamper, med fire kamper og ingen fordel) med et stjernespekket lag som inkluderer Carlos Alcaraz og Emma Raducanu mot Jack Draper og Jessica Pegula.

Herresinglen Jannik Sinner, som er verdens beste herresingle, var ventet å spille med Emma Navarro, den amerikanske spilleren som bestemte seg for å trekke seg fra pseudo-oppvisningsturneringen for å fokusere på WTA 500 i Monterrey. Dermed søkte US Open raskt etter et nytt par for italieneren, og han vil konkurrere sammen med Kateřina Siniaková, 29 år gammel tsjekkisk spiller, nåværende verdens nr. 2 i double, og en gang verdens nr. 2.

Siniaková har vunnet ti Grand Slams i double, og én i mixed double. Sju av disse har hun vunnet sammen med landskvinnen Barbora Krejčíková, som hun fullførte karrierens Golden Slam med, men hun har også spilt sammen med Coco Gauff og Taylor Townseed. Hun har også vunnet to olympiske gullmedaljer i damedouble (2020, Tokyo, sammen med Krejčíková, og i Paris 2024 i mixed double sammen med Tomáš Macháč.

I single er hun for tiden nr. 73 i verden, og var nr. 27 i 2024. Hun har vunnet fem titler, og nådde fjerde runde i Roland Garros i 2019 etter å ha slått Naomi Osaka.

I US Open mixed double spiller hun sammen med Jannik Sinner og møter Alexander Zverev og Belinda Bencic på tirsdag, tidligst 20:20 CEST, 19:20 BST.