Hvem er Laurent Mekies, Christian Horners etterfølger som Red Bull Racing-sjef?

HQ

Den store nyheten i F1 denne uken var at Christian Horner, Red Bulls administrerende direktør siden starten i 2005, fikk sparken. Sammen med Max Verstappen gjorde han det østerrikske energidrikkmerket til et kraftsenter i sporten, med seks konstruktørmesterskap og åtte førertitler, men for 18 måneder siden begynte det å gå galt, da Horner ble anklaget for upassende oppførsel av en kvinnelig ansatt. Og selv om han ble renvasket, fortsatte Horners status i teamet å forverres.

Han har blitt erstattet av Laurent Mekies, en fransk ingeniør som tidligere jobbet som teamsjef for Racing Bulls, Red Bulls søsterteam, og som har en fortid hos Ferrari. Mekies (48), med en mastergrad i bilteknikk, har alltid jobbet i motorsport, først i Formel 3, deretter i Arrows, Minardi (omdøpt til Toro Rosso da de ble kjøpt opp av Red Bull i 2005), og senere flyttet han til FIA i 2014 som sikkerhetsdirektør og F1s viseløpssjef i 2017. Deretter tilbrakte han fem år i Ferrari som sportsdirektør.

Med tanke på hans historie med Red Bull ble han ansatt som teamsjef for RB Formula One Team i starten av 2024-sesongen, teamet som har hatt fire navn i løpet av sin eksistens (Toro Rosso, AlphaTauri...), og som nå er Racing Bulls.

Mekies blir nå gjenforent med Yuki Tsunoda i hovedteamet, etter byttet mellom japaneren og Liam Lawson. Hans store utfordring blir å forberede Red Bull på "sannsynligvis den største regelendringen i [Formel 1-]historien" neste år, men han føler at Red Bull "er det skarpeste teamet, ettersom de har klart å samle flest talenter sammen".