Chelsea er på utkikk etter en ny manager, etter å ha skilt lag med Enzo Maresca, angivelig på grunn av en gjensidig avtale, etter en rekke skuffende kamper i Premier League. Og rapportene peker på Liam Rosenior som favoritt til rollen, som mange forskjellige medier har sagt.

Sky Sports melder at Chelsea har en liten gruppe med kandidater, som ikke inkluderer Roberto de Zerbi, Cesc Fábregas eller Oliver Glasner, til tross for ryktene. Rosenior er hovedmålet for Chelsea, men nå gjenstår det å se om de klarer å overbevise Strasbourg om å selge manageren sin midt i sesongen.

ESPN legger til at klubben fortsatt står fast på sin interne struktur, til tross for uenighetene med Maresca (spesielt det medisinske teamet angående enkelte spilleres form og antall minutter de ble tvunget til å spille).

Hvem er Liam Rosenior, Chelseas ønskede nye manager som erstatter Maresca?

Rosenior, født i Wandsworth i England for 41 år siden, la opp som spiller i 2018, etter å ha spilt hele karrieren i England, blant annet i Fulham, Ipswich Town og Brighton & Hove Albion. Han ble deretter manager for Brightons U23-lag, og senere kom han til Derby County, der han ble midlertidig manager i noen uker etter at Wayne Rooney sa opp.

Rosenior flyttet til Frankrike i juli 2024, hvor han ble hovedtrener for Strasbourg og ledet laget til syvendeplass i Ligue 1, der han signerte en kontrakt frem til juni 2028. Strasbourg er for øyeblikket et av de åtte beste lagene i Conference League, og ligger på syvendeplass i Ligue 1 denne sesongen.

