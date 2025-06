Hvem er Loïs Boisson, den største overraskelsen så langt i Roland Garros?

HQ

Av alle kvartfinalistene i Roland Garros er Loïs Boisson det mest ukjente navnet (med mindre du har lest historien om deodoranten). Boisson, som er den eneste spilleren som representerer Frankrike i herre- og damesingle i French Open, kom inn i turneringen som et wild card, invitert av det franske tennisforbundet (FFT), og har overrasket alle ved å nå kvartfinalen, med flaks at hun unngikk noen tungvektere som Sabalenka, Swiatek eller amerikanerne Gauff og Keys.

Boisson ble født i mai 2003 og var rangert som nummer 361 i turneringen. Etter kampen, uansett hva hun gjør i kvartfinalen, vil hun forbedre sin beste plassering noensinne (som nummer 152 i verden i mai 2024, etter at hun vant sin første og eneste WTA-tittel i Saint-Malo) med 125 poeng. Hun er den lavest rangerte spilleren som har nådd kvartfinalen i Roland Garros på 40 år, det andre wildcardet som har klart å nå så langt, og den lavest rangerte i noen av de fire Grand Slam-turneringene siden Kaia Kanepi i US Open 2017 (418).

Boissons løp i Roland Garros 2025 er også en historie om å overvinne vanskeligheter, ettersom hun skulle ha fått et wildcard, men rev av korsbåndet en uke før, og ble satt på sidelinjen i nesten ett år. "Jeg skulle spille turneringene jeg har drømt om siden jeg begynte å spille tennis. I løpet av en uke gikk jeg fra å 'kollapse' til bakken, gleden over å vinne min første WTA-tittel, til å 'kollapse' til bakken fordi kneet mitt ga opp og smertene var enorme", skrev hun den gangen.

I åttendedelsfinalen slo hun ut Jessica Pegula, verdens nummer 3, med 3-6, 6-4, 6-4. Hennes neste rival blir en annen av årets gjennombrudd, Mirra Andreeva, nylig fylt 18 år, som nådde topp 10 for første gang i år, og er den yngste spilleren som har vunnet en WTA 1000 (Dubai i februar 2025).