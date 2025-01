Hvem er Madison Keys, overraskelsesfinalisten i Australia som slo verdens nummer 2

HQ

Madison Keys, nummer 14 i verden, har blitt en av de største overraskelsene i Australian Open, da hun nådde sin andre Grand Slam-finale noensinne, og den første siden 2017. Den 29 år gamle amerikaneren, som hadde sin beste rangering i karrieren som nummer 7 i 2016, slo Iga Swiatek, som er nummer 2 i verden, i semifinalen etter en lang kamp der hun kom bakfra: 5-7 6-1 7-6 (10-8).

Swiatek misset en matchball, men amerikaneren brøt og kom fra 6-5 til tiebreak. Hun møter nå verdensranglistens nummer 1, Aryna Sabalenka, i en svært jevn finale lørdag, der hviterusseren er klar favoritt.

Det var imidlertid få som kunne ha forutsett Madison Keys' opptur, for hennes forrige bedre resultat i en Grand Slam-turnering, US Open 2017, kom for åtte år siden. Hun nådde også semifinalen i Roland Garros i 2018 og kvartfinalen i Wimbledon i 2015 og 2023. Hun har vunnet 9 singletitler, inkludert Adelaide i januar 2025, men har ennå ikke vunnet en Grand Slam.

Sabalenka virker å være på et annet nivå, men selv om hun skulle tape, vil dagens seier likevel være den lengste seiersrekken til Keys, med 11 partier uten tap. Til tross for alderen og at hun har vært inn og ut av topp 10 flere ganger, kan 2025 bli et stort år for Madison Keys.