Paris Saint-German oppnådde en historisk sextupel ved å slå Flamengo i Intercontinental Cup, selv om det ikke var enkelt: Libertadores- og Brasileirão-mesterne tok Champions League-vinnerne til straffesparkkonkurranse. Til tross for at Dembélé og Barcola bommet på skuddene sine, vant PSG takket være målvakten fdg, som stoppet fire av de fem skuddene fra Flamengo.

Luis Enrique overrasket da han valgte Safonov. PSGs førstekeeper, Lucas Chevalier, som Luis Enrique som kjent valgte for å erstatte Gianluigi Donnarumma, som flyttet til Manchester City, har vært skadet de første månedene i PSG, og Safonov stilte opp: Han har spilt tre kamper og holdt buret rent to ganger i Frankrike.

I finalen i Intercontinental Cup klarte han ikke å redde en straffe fra Jorginho som ga uavgjort, men senere i straffesparkkonkurransen stoppet han fire skudd.

Safonov, ny førstekeeper for Luis Enrique?

Safonov, 26 år gammel, spilte i Krasnodar mellom 2017 og 2024, og ble signert i juni 2024 for 20 millioner euro. I 2024/25-sesongen fikk han kun 17 kamper i alle turneringer, hvorav 10 i Ligue 1, inkludert en Champions League-kamp mot Bayern München og Coupe de France-finalen mot Reims, der han også holdt buret rent.

Hans tre første kamper denne sesongen har vært heroiske, og Luis Enrique har tidligere uttalt at ingen spillere har en sikker plass i startoppstillingen, heller ikke keeperen, og at spillerne må gjøre seg fortjent til plassen sin. Vil Safonov bli PSGs førstekeeper fremover?