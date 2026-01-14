Hvem er Michael Carrick, ny midlertidig manager for Manchester United frem til slutten av sesongen

HQ

Manchester United har byttet manager igjen, og Michael Carrick er valgt som midlertidig hovedtrener ut sesongen. Han overtar rollen til Darren Fletcher, som tok jobben etter at Rúben Amorim fikk sparken i kun to kamper (én uavgjort i Premier League og nederlaget mot Brighton i FA-cupen).

Carrick (44) vil bli assistert av Steve Holland (tidligere nummer to i England). Han har allerede jobbet som Manchester United-manager i tre kamper i 2021, to seire og én uavgjort, da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken; han gikk tilbake til å være assisterende manager da Ralf Rangnick ble ansatt.

Carrick har jobbet som assisterende manager for Manchester United siden han la opp som fotballspiller i 2018. I 2022 ble han ansatt i Middlesborough, og fikk sparken i juni 2025 etter at de endte på tiendeplass i Championship.

Som spiller startet han i 1999 for West Ham United som defensiv midtbanespiller, men tilbrakte mesteparten av karrieren i Manchester United, mellom 1999 og 2019. Han spilte også 34 landskamper for England.

I første omgang vil Michael Carrick kun inneha denne rollen ut sesongen. Tror du Michael Carrick vil gjøre en god jobb i spissen for det katastrofale Manchester United?