HQ

Newcastle United og Liverpool er en av de heteste rivaliseringene i Premier League akkurat nå, nylig preget av Newcastles seier i EFL-cupen og dramaet rundt Alexander Isak, som føler seg sviktet av Newcastle etter at hans fortsatt nåværende klubb avviste et rekordhøyt bud fra Liverpool.

I går, på St James' Park, i den bare andre Premier League-kampdagen, møttes Liverpool og Newcastle igjen (uten Isak), i en spennende kamp som så ut til å ende uavgjort, helt til Rio Ngumoha scoret i det 100. minutt. Han ble historisk ved å være den yngste målscoreren i Liverpools historie med sine 16 år og 361 dager, og den fjerde totalt i Premier Leagues historie.

Bare fire dager før han fylte 17 år, avgjorde Rio Ngumoha en kamp som Newcastle klarte å spille uavgjort i andre omgang, selv om de spilte med ti mann. Selv da overmannet Newcastle Liverpool, og Liverpool-trener Arne Slot beklaget at "Når keeperen tar alle frispark, er det ikke så nyttig å ha en ekstra mann". Men den lange overtiden ble avgjørende for at innbytter Ngumoha, som bare hadde kommet inn på banen fire minutter tidligere fra Cody Gakpo, scoret et mål som vil bli et av sesongens mest ikoniske øyeblikk.

Rio Ngumoha, født i 2008 i England av nigerianske og guadeloupiske spillere, selv om han representerer England internasjonalt, er faktisk et produkt av Chelsea-akademiet, der han begynte som 8-åring. Han flyttet til Liverpool i 2024, og debuterte allerede under Arne Slot i cupen forrige sesong, men Premier League-debuten kom altså mandag kveld.