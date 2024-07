Hvem er Safi i Life is Strange: Double Exposure?

HQ

Under Xbox Games Showcase i forrige måned overrasket Deck Nine og Microsoft oss med å kunngjøre Life is Strange: Double Exposure, der vi nok en gang får muligheten til å henge med Max Caulfield. Sist vi så henne var i 2015 da hun spilte hovedrollen i Life is Strange, men nå er hun både eldre og har fått nye venner.

En av sistnevnte er Safi, og i en ny video får vi nå sjansen til å bli bedre kjent med henne. Safis rolle i eventyret er mildt sagt merkelig, ettersom hun blir drept tidlig i spillet, men takket være Max' evne til å spole tiden tilbake, lever hun igjen i en alternativ tidslinje, og det forventes selvfølgelig at vi skal finne ut hvem morderen er.

Spillet kommer til PC, PlayStation og Xbox den 29. oktober. Antageligvis vil det også komme til Switch 2 etter hvert, selv om ingenting er bekreftet ennå.