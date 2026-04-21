Hvem er semifinalistene i den tyske cupen og kampene denne uken: Bayerns neste steg mot trippelen?

Etter at Bayern München vant Bundesliga forrige helg med rekorden for flest scorede mål, har de som mål å bli det første laget som vinner "the treble" tre ganger. I en av de siste ledige ukene før semifinalene i europeiske turneringer, er Tyskland vertskap for semifinalene i DFB-Pokal denne uken, onsdag 22. april og torsdag 23. april. Bayer Leverkusen blir Bayerns rival, mens Stuttgart, de regjerende mesterne, har som mål å nå en ny finale mot Freiburg.

I motsetning til deres dominans i Bundesliga (alle 13 av de siste 14 utgavene), har Bayern München vunnet DFB-Pokal "bare" tre ganger de siste ti årene. De er fortsatt det mest dekorerte laget (20 titler totalt), men har ikke løftet den siden 2020, året de også vant Bundesliga og Champions League.

I løpet av de siste 15 årene har det vært åtte forskjellige tyske cupvinnere: I tillegg til Bayern har blant annet Schalke 04 vunnet i 2011, Borussia Dortmund i 2012, 2017 og 2022, og VfL Wolfsburg i 2015, Eintracht Frankfurt i 2018, RB Leipzig i 2022 og 2023, Bayer Leverkusen i 2024, og VfB Stuttgart i 2025.

Semifinaler og finale i DFB-Pokalen denne uken



Bayer Leverkusen mot Bayern München: Onsdag 22. april, kl. 20.45 CEST, 19.45 BST



VfB Stuttgart mot SC Freiburg: Torsdag 23. april, 20:45 CEST, 19:45 BST



Finalen: 23. mai



Vinneren av DFB-Pokal får automatisk kvalifisering til Europa League, en ettertraktet premie for Stuttgart (fjerdeplass i Bundesliga), Leverkusen (sjetteplass i ligaen) og Freiburg (sjuendeplass).