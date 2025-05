Hvem har størst sjanse til å vinne Europa League-finalen, ifølge statistikken: Manchester United eller Tottenham?

HQ

Europa League er den første av de tre UEFA-turneringene for menn som avsluttes denne sesongen. I morgen kveld på San Mamés, Bilbaos stadion (Athletic Club ble dessverre slått ut i semifinalen), møtes to engelske lag: Manchester United og Tottenham Hotspur. Begge har gjort en middelmådig sesong i Premier League (United på 16. plass, Tottenham på 17. plass, rett over nedrykk), men har muligheten til å avslutte sesongen med en stor triumf.

Manchester United denne sesongen er sannsynligvis det dårligste United gjennom tidene (for åsitere mannen selv, Ruben Amorim, som ble ansatt midt i sesongen for å korrigere kursen). Men Manchester United er fortsatt Manchester United: De har vunnet mange flere titler enn Tottenham (deres siste trofé var EFL-cupen over Chelsea i 2008, samme år som United vant sin siste Champions League. Siden den gang har United vunnet Europa League én gang (2017), FA-cupen i 2016 og 2024, og EFL-cupen i 2017 og 2023. Uniteds siste Premier League-tittel kom i 2012.

Manchester United har litt færre sjanser enn Tottenham

Hvilket av de to lagene har størst sjanse til å løfte trofeet? Vel, ifølge Opta, som analyserer tusenvis av simuleringer, mener de at Tottenham har litt større sjanser: 50,3 prosent mot 49,7 prosent. De mener også at det er 27,3 % sjanse for at kampen går til ekstraomganger.

Hvem tror du vinner Europa League? Finalen finner sted onsdag 21. mai kl. 20:00 BST, 21:00 CEST.