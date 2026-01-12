Hvem kan bli Manchester Uniteds nye hovedtrener?

HQ

Manchester United fremskynder prosessen med å finne en ny hovedtrener, med to kandidater på plass: Michael Carrick og Ole Gunnar Solskjær. Den opprinnelige planen var å ha Darren Fletcher som midlertidig trener ut sesongen, men etter 2-1-tapet mot Brighton i FA-cupen bekreftet Fletcher at han faktisk var ferdig med den avtalte perioden som førstelagstrener.

Ifølge Sky Sports har fotballdirektør Jason Wilcox hatt møter med Carrick og Solskjær. Begge er tidligere Manchester United-spillere. Michael Carrick spilte der mellom 2006 og 2018, da han la opp, og jobbet som hovedtrener i Middlesborough mellom 2022 og 2025.

Ole Gunnar Solskjær, som spilte for Manchester United mellom 1996 og 2007, har tidligere jobbet som manager for United mellom 2018 og 2021. Nordmannen fikk sparken i oktober 2021 etter en rekke dårlige resultater, inkludert et 5-0-tap mot Liverpool, og klubben sa at det var gjensidig enighet. Carrick ble deretter utnevnt som vaktmester frem til Ralf Rangnick tok over i desember.

Uten ligakamper denne uken, etter å ha blitt eliminert fra alle cupene, er det ventet at Manchester United vil annonsere den nye treneren før lørdagens derby på Old Trafford.