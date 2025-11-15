Hvem kan kvalifisere seg til VM 2026 i dag: alle kampene for europeiske nasjoner

HQ

Den nest siste kampdagen i VM-kvalifiseringen med europeiske nasjoner avsluttes på lørdag (etterfulgt umiddelbart på søndag), og noen nasjoner kan bekrefte sin kvalifisering i dag. Dette er nasjonene som lettere kan kvalifisere seg til VM.

Vi minner om at gruppevinnerne kvalifiserer seg direkte til VM, mens gruppetoerne går til play-off i mars 2026.

Gruppe B: Sveits kan så godt som sikre seg kvalifisering hvis de slår Sverige i kveld, men hvis de taper og Kosovo vinner over Slovenia, bør finalekampen mellom Sveits og Slovenia på tirsdag bli avgjørende. Sverige, som nesten ikke har noen sjanse til å ende blant de to beste, vil likevel kvalifisere seg til sluttspill via Nations League-plassene.

Gruppe C: Det er bare Danmark og Skottland, som står likt med ti poeng, som står overfor ulike og allerede eliminerte rivaler, Hviterussland og Hellas. Hvis begge vinner, vil kampen mellom Danmark og Skottland den 18. november være avgjørende.

Gruppe E: Etter å ha vunnet alle kampene, vil en seier over Georgia i kveld være nok til å kvalifisere seg hvis Tyrkia ikke vinner i Bulgaria. Hvis ikke, vil en kamp mellom Spania og Tyrkia 18. november være avgjørende.

Gruppe H: Østerrike kan kvalifisere seg i dag hvis de vinner på Kypros og Bosnia ikke vinner mot Romania. Romania kan fortsatt kvalifisere seg til sluttspill via Nations League selv om de ender på tredjeplass.

Gruppe J: Belgia vinner mot Kasakhstan og er dermed nesten definitivt kvalifisert, mens Nord-Makedonia kjemper med Wales om andreplassen.

VM-kvalifiseringskamper lørdag 15. november:



Kasakhstan mot Belgia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Tyrkia mot Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Liechtenstein mot Wales: 18:00 CET, 17:00 GMT



Georgia mot Spania: 18:00 CET, 17:00 GMT



Kypros mot Østerrike: 18:00 CET, 17:00 GMT



Bosnia-Hercegovina mot Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danmark mot Hviterussland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovenia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Hellas mot Skottland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Sveits mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT

