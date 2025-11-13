Hvem kan kvalifisere seg til VM 2026 i dag, torsdag 13. november?
Dette er nasjonene som kan kvalifisere seg til VM 2026 i løpet av torsdagens kamper.
De siste VM-kvalifiseringskampene starter i dag, torsdag 13. november, for den første av to kampdager som varer frem til tirsdag 18. november. Da vil vi kjenne de fleste nasjonene som er kvalifisert til VM 2026 i USA, Mexico og Canada.
For de europeiske nasjonene er det 12 reserverte plasser, én til hver av gruppevinnerne i hver av de 12 gruppene. Av disse var det bare England som sikret seg kvalifisering i forrige måned, men mange kan sikre seg VM-deltakelse tidligere.
Det vil være ytterligere 4 plasser tilgjengelig kun for europeiske nasjoner, men hvem som tar dem, avgjøres i det europeiske sluttspillet i mars 2026. Lagene som deltar der, vil være alle de 12 andreplassene fra hver gruppe, pluss de fire best rangerte vinnerne av Nations League-avdelingene som ikke endte blant de to beste (som for øyeblikket kan være Wales, Romania, Sverige, Nord-Irland, Moldova eller San Marino).
I dag, torsdag 13. november, har vi kamper for Gruppe D, F, I og K.
Kampdag 9: Torsdag 13. november:
- D - Norge mot Estland: 18:00 CET, 17:00 GMT
- F - Armenia mot Ungarn: 18:00 CET, 17:00 GMT
- I - Aserbajdsjan mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT
- D - England mot Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- F - Moldova mot Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- I - Irland mot Portugal: 20:45 CET, 19:45 GMT
- K - Frankrike mot Ukraina: 20:45 CET, 19:45 GMT
- K - Andorra mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
I gruppe D kan Frankrike kvalifisere seg til VM som gruppeleder hvis de vinner over Ukraina i kveld på Stade de France (nøyaktig ti år etter terrorangrepene i Paris, inkludert fotballstadionet). I så fall vil andreplassen bli avgjort mellom Ukraina og Island 16. november, der Ukraina for øyeblikket har et større forsprang (Ukraina har 7 poeng mot Island 4 poeng).
Gruppe F kan se Portugal kvalifisere seg matematisk hvis de slår Irland i kveld. Bak Cristiano Ronaldo-laget har Ungarn (5 poeng), Irland (4 poeng) og Armenia (3 poeng) også sjanser til å ta andreplassen, selv om Irlands håp vil forsvinne hvis de ikke vinner over Portugal i dag. Den andre plassen vil trolig bli avgjort mellom vinneren av dagens kamp mellom Armenia og Ungarn.
I Gruppe I er det et to-hesters løp mellom Norge (18 poeng) og Italia (15 poeng). Hvis Norge vinner mot Estland og Italia ikke vinner mot Moldova, vil Norge sikre seg førsteplassen i gruppen i dag, men selv om begge tar poeng i dag, og Italia slår Norge 16. november, har Norge en enorm målforskjell (26 mot Italias 16) takket være Erling Haaland, som vil fungere som tiebreaker.
I Gruppe K kvalifiserte England seg allerede i forrige landslagspause, så andreplassen avhenger av Serbia (11 poeng) og Albania (10 poeng) som kan avgjøres den 16. november, men bare hvis Serbia klarer å vinne noen poeng mot England i dag.
Kommer du til å følge kvalifiseringskampene til VM 2026?