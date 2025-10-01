Gamereactor

Hvem leder Champions League? Tabell for ligafasen etter 2. kampdag

Slik ser Champions League ut etter den andre kampdagen i ligafasen.

HQ

Den andre kampdagen i Champions League er ferdigspilt. Kun to av de åtte kampene i ligafasen, som løper frem til januar 2026, er spilt. Det er fortsatt veldig tidlig å trekke konklusjoner, men vi begynner å se at noen lag sementerer seg i de øvre delene av tabellen, med en heftig målforskjell, mens andre allerede er i ferd med å drukne i eliminasjonssonen.

Champions League-tabellen (per 1. oktober 2025)


  1. Bayern: 6 poeng (GD: 6)

  2. Real Madrid: 6 poeng (GD: 6)

  3. PSG: 6 poeng (GD: 5)

  4. Inter: 6 poeng 6 poeng (GD: 5)

  5. Arsenal: 6 poeng (GD: 4)

  6. Qarabag FK: 6 poeng (GD: 6)

  7. Dortmund: 4 poeng (GD: 3)

  8. Manchester City: 4 poeng (GD: 2)

  9. Tottenham: 4 poeng (GD: 1)

  10. Atlético Madrid: 3 poeng (GD: 3)

  11. Newcastle: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)

  12. Marseille: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)

  13. Club Brugge: 3 poeng (GD: 2)

  14. Sporting: 3 poeng 3 poeng (GD: 2)

  15. Eintracht Frankfurt 3 poeng (GD: 0)

  16. Barcelona: 3 poeng (GD: 0)

  17. Liverpool: 3 poeng 3 poeng (GD: 0)

  18. Chelsea: 3 poeng (GD: -1)

  19. Napoli: 3 poeng (GD: -1)

  20. Union Saint-Gilloise: 3 poeng (GD: 0,2)

  21. Galatasaray: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)

  22. Atalanta: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)

  23. Juventus: 2 poeng (GD: 0)

  24. Bodo/Glimt: 2 poeng (GD: 0)

  25. Leverkusen: 2 poeng (GD: 0)

  26. Villarreal: 1 poeng (GD: -1)

  27. PSV: 1 poeng (GD: -2)

  28. Coppenhagen: 1 poeng (GD: -2)

  29. Olympiakos 1 poeng (GD: -2)

  30. Monaco: 1 poeng (GD: -3)

  31. Slavia Praha: 1 poeng (GD: -3)

  32. Pafos: 1 poeng (GD: -4)

  33. Benfica 0 poeng (GD: -2)

  34. Athletic Club: 0 poeng (GD: -5)

  35. Ajax: 0 poeng (GD: -6)

  36. Kairat: 0 poeng (GD: -8)

Neste kampdag finner sted 21.-22. oktober, med høydepunkter som Leverkusen mot PSG, Arsenal mot Atleti, Chelsea mot Ajax eller Real Madrid mot Juventus.

