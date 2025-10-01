Sport
Hvem leder Champions League? Tabell for ligafasen etter 2. kampdag
Slik ser Champions League ut etter den andre kampdagen i ligafasen.
Den andre kampdagen i Champions League er ferdigspilt. Kun to av de åtte kampene i ligafasen, som løper frem til januar 2026, er spilt. Det er fortsatt veldig tidlig å trekke konklusjoner, men vi begynner å se at noen lag sementerer seg i de øvre delene av tabellen, med en heftig målforskjell, mens andre allerede er i ferd med å drukne i eliminasjonssonen.
Champions League-tabellen (per 1. oktober 2025)
- Bayern: 6 poeng (GD: 6)
- Real Madrid: 6 poeng (GD: 6)
- PSG: 6 poeng (GD: 5)
- Inter: 6 poeng 6 poeng (GD: 5)
- Arsenal: 6 poeng (GD: 4)
- Qarabag FK: 6 poeng (GD: 6)
- Dortmund: 4 poeng (GD: 3)
- Manchester City: 4 poeng (GD: 2)
- Tottenham: 4 poeng (GD: 1)
- Atlético Madrid: 3 poeng (GD: 3)
- Newcastle: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)
- Marseille: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)
- Club Brugge: 3 poeng (GD: 2)
- Sporting: 3 poeng 3 poeng (GD: 2)
- Eintracht Frankfurt 3 poeng (GD: 0)
- Barcelona: 3 poeng (GD: 0)
- Liverpool: 3 poeng 3 poeng (GD: 0)
- Chelsea: 3 poeng (GD: -1)
- Napoli: 3 poeng (GD: -1)
- Union Saint-Gilloise: 3 poeng (GD: 0,2)
- Galatasaray: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)
- Atalanta: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)
- Juventus: 2 poeng (GD: 0)
- Bodo/Glimt: 2 poeng (GD: 0)
- Leverkusen: 2 poeng (GD: 0)
- Villarreal: 1 poeng (GD: -1)
- PSV: 1 poeng (GD: -2)
- Coppenhagen: 1 poeng (GD: -2)
- Olympiakos 1 poeng (GD: -2)
- Monaco: 1 poeng (GD: -3)
- Slavia Praha: 1 poeng (GD: -3)
- Pafos: 1 poeng (GD: -4)
- Benfica 0 poeng (GD: -2)
- Athletic Club: 0 poeng (GD: -5)
- Ajax: 0 poeng (GD: -6)
- Kairat: 0 poeng (GD: -8)
Neste kampdag finner sted 21.-22. oktober, med høydepunkter som Leverkusen mot PSG, Arsenal mot Atleti, Chelsea mot Ajax eller Real Madrid mot Juventus.