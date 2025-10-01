Hvem leder Champions League? Tabell for ligafasen etter 2. kampdag

HQ

Den andre kampdagen i Champions League er ferdigspilt. Kun to av de åtte kampene i ligafasen, som løper frem til januar 2026, er spilt. Det er fortsatt veldig tidlig å trekke konklusjoner, men vi begynner å se at noen lag sementerer seg i de øvre delene av tabellen, med en heftig målforskjell, mens andre allerede er i ferd med å drukne i eliminasjonssonen.

Champions League-tabellen (per 1. oktober 2025)



Bayern: 6 poeng (GD: 6)

Real Madrid: 6 poeng (GD: 6)

PSG: 6 poeng (GD: 5)

Inter: 6 poeng 6 poeng (GD: 5)

Arsenal: 6 poeng (GD: 4)

Qarabag FK: 6 poeng (GD: 6)

Dortmund: 4 poeng (GD: 3)

Manchester City: 4 poeng (GD: 2)

Tottenham: 4 poeng (GD: 1)

Atlético Madrid: 3 poeng (GD: 3)

Newcastle: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)

Marseille: 3 poeng 3 poeng (GD: 3)

Club Brugge: 3 poeng (GD: 2)

Sporting: 3 poeng 3 poeng (GD: 2)

Eintracht Frankfurt 3 poeng (GD: 0)

Barcelona: 3 poeng (GD: 0)

Liverpool: 3 poeng 3 poeng (GD: 0)

Chelsea: 3 poeng (GD: -1)

Napoli: 3 poeng (GD: -1)

Union Saint-Gilloise: 3 poeng (GD: 0,2)

Galatasaray: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)

Atalanta: 3 poeng 3 poeng (GD: -3)

Juventus: 2 poeng (GD: 0)

Bodo/Glimt: 2 poeng (GD: 0)

Leverkusen: 2 poeng (GD: 0)

Villarreal: 1 poeng (GD: -1)

PSV: 1 poeng (GD: -2)

Coppenhagen: 1 poeng (GD: -2)

Olympiakos 1 poeng (GD: -2)

Monaco: 1 poeng (GD: -3)

Slavia Praha: 1 poeng (GD: -3)

Pafos: 1 poeng (GD: -4)

Benfica 0 poeng (GD: -2)

Athletic Club: 0 poeng (GD: -5)

Ajax: 0 poeng (GD: -6)

Kairat: 0 poeng (GD: -8)



Neste kampdag finner sted 21.-22. oktober, med høydepunkter som Leverkusen mot PSG, Arsenal mot Atleti, Chelsea mot Ajax eller Real Madrid mot Juventus.