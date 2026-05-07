Hvem ønsker stjernene bak Kitana og Jade å kjempe mot neste gang i Mortal Kombat -verdenen?

Så sent som i går kunne vi dele våre tanker om Mortal Kombat 2, actionoppfølgeren som offisielt kommer på kino fra og med i morgen, 8. mai. Med debuten i horisonten fikk vi også sjansen til å snakke med noen av de viktigste stjernene som er involvert i filmen, inkludert personene bak både Kitana og Jade, henholdsvis Adeline Rudolph og Tati Gabrielle.

Under hele intervjuet, som du kan se nedenfor, spurte vi paret om hvem de kunne tenke seg å kjempe mot i Mortal Kombat-universet, vel vitende om at det er et bredt spekter av karakterer som potensielt kan dukke opp eller komme tilbake senere.

"Jeg har sagt dette før, Cole Young", begynte Gabrielle før Rudolph brøt inn: "Ærlig talt, jeg, åh, det er så mange. Jeg mener, hør her, i spillene er det mye som skjer også med Kitana og Liu Kang, for eksempel. Så jeg tror det finnes en verden der det kunne vært veldig interessant. Jeg mener, personlig ville jeg også gjerne slåss eller, du vet, danse med Joe Taslim. Så hvis jeg kunne få med en Sub-Zero, ville jeg ønske det velkommen. Hvem som helst, egentlig."

I det fullstendige intervjuet snakket vi også med Rudolph og Gabrielle om hva som gjør videospill så populære på film i disse dager, og hvordan de gikk frem for å gi autentisk liv til karakterene sine. Sjekk det ut nedenfor.