Hvem som blir nye James Bond bestemmes ikke før 2022

Spekulasjonene om hvem som skal overta for Daniel Craig som James Bond i 007-filmene startet med en gang briten gjorde det fullstendig klart at No Time To Die blir hans siste i rollen, men produsentene har tydeligvis ikke vært blant disse.

I et intervju under dagens BBC Radio 4s Today-sending hevder nemlig James Bond-produsenten Barbara Broccoli at de ikke har begynt prossesen med å finne en ny Bond i det hele tatt, og at dette arbeidet først starter neste år når franchisen fyller 60 år og Craig har fått sin tid i rampelyset med No Time To Die. Dermed er det bare å dele dine ønsker og forhåpninger i kommentarfeltet under.