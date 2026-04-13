Sport

Hvem spiller i Barcelona Open 2026: Toppseedede spillere og debutkamper

Alcaraz, Musetti og De Miñaur leder ATP 500 i Barcelona.

Etter Monte-Carlo Masters, der Sinner detroniserte Alcaraz, deler de fleste ATP-spillerne seg for å fortsette grussesongen: Noen drar til Spania for Barcelona Open (Conde de Godó), og andre drar til Tyskland for BMW Open i München, begge ATP 500 før Mutua Madrid Open neste uke.

Fra topp 10 har Alexander Zverev (nr. 3 i verden), Ben Shelton (nr. 6 i verden) og Alexander Bublik (nr. 11) valgt München, mens Alcaraz (nr. 2 i verden), De Miñaur (nr. 7) og Musetti (nr. 9) har valgt Barcelona. Jannik Sinner vil hvile denne uken, og Novak Djokovic kommer ikke tilbake før i Madrid neste uke.

Dette er de åtte seedede spillerne i Barcelona Open, med Arthur Fils som erstatter etter at Valentin Vacherot trakk seg, med verdensrankingen deres i parentes. Husk at rekkefølgen på seedingen kanskje ikke stemmer overens med den nåværende rekkefølgen på rankingen, ettersom seedingen ble gjort 6. april:


  1. Carlos Alcaraz (2)

  2. Lorenzo Musetti (9)

  3. Alex de Minaur (7)

  4. Karen Khachanov (14)

  5. Andrey Rublev (15)

  6. Cameron Norrie (24)

  7. Jack Draper (28)

  8. Arthur Fils (30)

Av disse debuterer Jack Draper i dag mot Tomás Martín Etcheverry, Cameron Norris mot Stan Wawrinka (16:00 CEST). I morgen møter Alcaraz Otto Virtanen, Musetti møter Martín Landaluce, Fils møter Terence Atmane, De Miñaur møter Sebastian Ofner, Khachanov møter Ugo Carabelli, og Ruvlev møter Mariano Navone.

Hvem spiller i Barcelona Open 2026: Toppseedede spillere og debutkamper
Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

SporttennisCarlos Alcaraz


