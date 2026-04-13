Hvem spiller i Barcelona Open 2026: Toppseedede spillere og debutkamper

Etter Monte-Carlo Masters, der Sinner detroniserte Alcaraz, deler de fleste ATP-spillerne seg for å fortsette grussesongen: Noen drar til Spania for Barcelona Open (Conde de Godó), og andre drar til Tyskland for BMW Open i München, begge ATP 500 før Mutua Madrid Open neste uke.

Fra topp 10 har Alexander Zverev (nr. 3 i verden), Ben Shelton (nr. 6 i verden) og Alexander Bublik (nr. 11) valgt München, mens Alcaraz (nr. 2 i verden), De Miñaur (nr. 7) og Musetti (nr. 9) har valgt Barcelona. Jannik Sinner vil hvile denne uken, og Novak Djokovic kommer ikke tilbake før i Madrid neste uke.

Dette er de åtte seedede spillerne i Barcelona Open, med Arthur Fils som erstatter etter at Valentin Vacherot trakk seg, med verdensrankingen deres i parentes. Husk at rekkefølgen på seedingen kanskje ikke stemmer overens med den nåværende rekkefølgen på rankingen, ettersom seedingen ble gjort 6. april:



Carlos Alcaraz (2)

Lorenzo Musetti (9)

Alex de Minaur (7)

Karen Khachanov (14)

Andrey Rublev (15)

Cameron Norrie (24)

Jack Draper (28)

Arthur Fils (30)



Av disse debuterer Jack Draper i dag mot Tomás Martín Etcheverry, Cameron Norris mot Stan Wawrinka (16:00 CEST). I morgen møter Alcaraz Otto Virtanen, Musetti møter Martín Landaluce, Fils møter Terence Atmane, De Miñaur møter Sebastian Ofner, Khachanov møter Ugo Carabelli, og Ruvlev møter Mariano Navone.