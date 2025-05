Hvem trenger venner når du kan ha en smart Star Wars-droidekompanjong til 3 000 dollar

HQ

Det er nesten tid for Star Wars Day. Vi teller ned timene til den årlige feiringen, som i dette kalenderåret vil se ankomsten av Star Wars: Tales of the Underworld på Disney+, en haug med nye Lego Star Wars -sett som debuterer, og forskjellige andre godbiter også.

På det punktet har et nytt produkt ankommet Disney Store, med dette er en veldig dyr fungerende robotdroide som har sensorer og kameraer som gjør det mulig for den å identifisere og følge operatøren sin. Den heter G1T4-M1N1, og ettersom den har en driftstid på opptil syv timer, muligheten til å bære laster på opptil 20 kg, en innebygd Bluetooth-høyttaler, en toppfart på 6 km / t, Wi-Fi 2.4/5 GHz-støtte, og også håndtak slik at du enkelt kan løfte den opp, alt dette betyr at det ikke er en billig følgesvennbot i det hele tatt.

Disney vil ha 2 875 dollar for en av disse droidene, men den gode nyheten er at når en levering er plassert, skal den komme til deg ganske raskt. Løftet er 1-2 ukers ventetid, men dette er stort sett bare for amerikanske, søramerikanske og asiatiske kunder tilsynelatende, som vi også blir fortalt :

"Denne varen kan ikke sendes til Alaska, Amerikansk Samoa, Guam, Hawaii, Puerto Rico, Jomfruøyene, væpnede styrker i Afrika, Canada, Europa og Midtøsten, væpnede styrker i Amerika (unntatt Canada) eller væpnede styrker i Stillehavet."

Hjerteskjærende. Det ser ut til at ekte menneskelige venner eller kjæledyr får holde for oss europeere... inntil videre.