Hvem vant vinter-OL? Endelig medaljetabell for OL 2026 i Milano-Cortina

HQ

Vinter-OL 2026 er over. Søndag 22. februar tok Sverige hjem lekenes siste gullmedalje mot Sveits i curling for kvinner, samme dag som USA tok en etterlengtet gullmedalje i ishockey for menn. Nå, etter at 116 medaljeøvelser har funnet sted og de 348 medaljene er delt ut, hvem vant vinter-OL i 2026?

Norge leder med 41 medaljer og 18 gull. USA er nummer to med 33 medaljer og 12 gull, og Nederland er nummer tre med 20 medaljer og 10 gull.

Vertskapslandet Italia har hatt sitt beste vinter-OL i historien, med 30 medaljer og 10 gull. Til tross for at de vant ti flere medaljer og like mange gull som nederlenderne, gikk Nederland forbi dem på den offisielle tabellen da de tok 7 sølv, mot Italias 6.

Totalt var det 29 land som tok minst én medalje i lekene, fra de 93 landene som deltok (pluss de russiske og hviterussiske utøverne som deltok som nøytrale). Her er den endelige medaljetabellen for vinter-OL 2026 i Milano-Cortina.

2026 Vinter-OL 2026 - fullstendig medaljetabell



Norge: 41 medaljer - 18 gull, 12 sølv, 11 bronse

USA 33 medaljer - 12 gull, 12 sølv, 9 bronse

Nederland: 20 medaljer - 10 gull, 7 sølv, 3 bronse

Italia: 30 medaljer - 10 gull, 6 sølv, 14 bronse

Tyskland: 26 medaljer - 8 gull, 10 sølv, 8 bronse

Frankrike: 23 medaljer - 8 gull, 9 sølv, 6 bronse

Sverige: 18 medaljer - 8 gull, 6 sølv, 4 bronse

Sveits: 23 medaljer - 6 gull, 9 sølv, 8 bronse

Østerrike: 18 medaljer - 5 gull, 8 sølv, 5 bronse

Japan: 24 medaljer - 5 gull, 7 sølv, 12 bronse

Canada: 21 medaljer - 5 gull, 7 sølv, 9 bronse

Kina: 15 medaljer - 5 gull, 4 sølv, 6 bronse

Sør-Korea: 10 medaljer - 3 gull, 4 sølv, 3 bronse

Australia: 6 medaljer 6 medaljer - 3 gull, 2 sølv, 1 bronse

Storbritannia: 5 medaljer - 3 gull, 1 sølv, 1 bronse

Tsjekkia 5 medaljer - 2 gull, 2 sølv, 1 bronse

Slovenia: 4 medaljer - 2 gull, 1 sølv, 1 bronse

Spania: 3 medaljer 3 medaljer - 1 gull, 0 sølv, 2 bronse

Brasil: 1 medalje - 1 gull, 0 sølv, 0 bronse

Kasakhstan: 1 medalje - 1 gull, 0 sølv, 0 bronse

Polen: 4 medaljer 4 medaljer - 0 gull, 3 sølv, 1 bronse

New Zealand 3 medaljer - 0 gull, 2 sølv, 1 bronse

Finland: 6 medaljer - 0 gull, 1 sølv, 5 bronse

Latvia: 2 medaljer - 0 gull, 1 sølv, 1 bronse

Danmark: 1 medalje 1 medalje - 0 gull, 1 sølv, 0 bronse

Estland: 1 medalje - 0 gull, 1 sølv, 0 bronse

Georgia: 1 medalje 1 medalje - 0 gull, 1 sølv, 0 bronse

Bulgaria: 2 medaljer - 0 gull, 0 sølv, 2 bronse

Belgia: 1 medalje - 0 gull, 0 sølv, 1 bronse



Husk at avslutningsseremonien starter kl. 20:30 CET, 19:30 GMT på søndag. Likte du vinter-OL 2026? Om fire år arrangeres de i de franske Alpene!