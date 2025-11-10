Hvem vinner Formel 1 i 2025?

HQ

Det er bare tre Formel 1-løp igjen: Las Vegas GP, Qatar GP og Abu Dhabu GP. Og for McLaren har det snudd, med Lando Norris som nå leder med 24 poeng over Oscar Piastri, etter å ha vunnet 33 poeng fra pole position, sprintløp og Grand Prix i Brasil forrige helg. Piastri, som en gang hadde en ledelse på 34 poeng over Norris, hadde en vanskelig helg da han krasjet i sprintløpet og endte på femteplass i Grand Prix.

I mellomtiden oppnådde Max Verstappen sin syvende pallplassering på rad, da han endte på tredjeplass etter å ha startet fra pit lan, og er 49 bak Norris. Han er langt unna, men den nederlandske føreren var fornøyd etter "et utrolig resultat for oss", og var "veldig fornøyd med det, og bare veldig stolt av alle i teamet også".

Det kunne ha vært slutten for hans sjanser, men løpet går videre, selv om Norris ser ut til å ha ting under kontroll ... ikke sant? Alt som skal til er én dårlig helg for Norris, og Piastri kan ta ham igjen. Og selv om Verstappen er langt unna, har han vært den mest stabile i de siste Grand Prixene.

Formel 1-stillingen etter Brasil GP:



Lando Norris: 390 poeng, 7 seire, 17 pallplasser

Oscar Piastri: 366 poeng, 7 seire, 14 pallplasser

Max Verstappen: 341 poeng, 5 seire, 12 pallplasser

George Russell: 276 poeng, 2 seire, 8 pallplasser

Charles Leclerc: 214 poeng, 0 seire, 7 pallplasser



Hvem tror du vil vinne Formel 1 i 2025?