Hvem vinner Super Bowl LIX? En NFL-ekspert rangerer alle 14 lagene før sluttspillet begynner

Den ordinære NFL-sesongen ble avsluttet i forrige uke, og nå begynner den viktigste delen av den amerikanske fotballigaen: sluttspillet mellom de 14 beste topplagene, syv fra American Football Conference (AFC) og syv fra National Football Conference (NFC).

Tidlig i november spådde noen fans at Kansas City Chiefs og Detroit Lions ville møtes i Super Bowl LIX, den 9. februar. De tok ikke helt feil, for Chiefs og Lions er topplagene fra sine respektive konferanser, begge med en statistikk på 15-2 (seire-nederlag), noe som gjør at de er seedet som nummer 1 og unngår wild card-runden, som finner sted 11.-14. januar.

Mange fans tror at Kansas City Chief er i ferd med å skrive historie ved å bli det første laget som vinner tre Super Bowls på rad. NFL-spaltisten Jeffri Chadiha mener imidlertid at Chiefs' vei er vanskelig, med "det mest konkurransefylte sluttspillet på lenge". Chadiha har rangert alle de 14 lagene som er kvalifisert for sluttspillet, og verken Chiefs (3. plass) eller Detroit Lions (4. plass) er de lagene som har størst sjanse til å vinne Super Bowl.

Ifølge hans velinformerte vurdering er det Buffalo Bills, AFCs andre seedede lag, som har de beste vinnersjansene i år, fordi de var det laget som klarte å bryte Kansas Citys rekke på 15 strake seire og Detroits rekke på 11 strake seire, med Josh Allen som ble kåret til sin første MVP.

Dette er hans fulle rangering av de 14 lagene som vil kjempe om Super Bowl de neste fire ukene :