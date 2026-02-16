Hvem vinner vinter-OL i Milano-Cortina i den avsluttende uken?

HQ

Vinter-OL 2026 i Milano-Cortina har passert halvveis, og avsluttes førstkommende søndag 22. februar. Slik det ser ut nå (mandag 16. februar) leder Norge tabellen, både når det gjelder gullmedaljer, 12, og totalt antall medaljer, 26. Fire av disse tolv gullmedaljene kommer fra samme person, langrennsløperen Johannes Hoesflot Klaebo, som satte en historisk olympisk rekord.

Vertsnasjonen Italia har gjort det bra, og ligger på andreplass med 22 medaljer og 8 gull, foran USA, og har allerede overgått Italias tidligere beste resultater i vinter-OL. Her er tabellen over de 15 beste landene så langt i de olympiske vinterlekene i Milano-Cortina.



Norge: 26 medaljer - 12 gull, 7 sølv, 7 bronse.

Italia: 22 medaljer - 8 gull, 4 sølv, 10 bronse.

USA: 17 medaljer 17 medaljer - 5 gull, 8 sølv, 4 bronse.

Japan: 17 medaljer - 3 gull, 5 sølv, 9 bronse.

Frankrike: 15 medaljer - 4 gull, 7 sølv, 4 bronse.

Tyskland: 15 medaljer - 4 gull, 6 sølv, 5 bronse.

Østerrike: 13 medaljer - 4 gull, 6 sølv, 3 bronse.

Sverige: 11 medaljer - 5 gull, 5 sølv, 1 bronse.

Nederland: 11 medaljer - 5 gull, 5 sølv, 1 bronse.

Sveits: 9 medaljer - 4 gull, 2 sølv, 3 bronse.

Canada: 9 medaljer 9 medaljer - 1 gull, 3 sølv, 5 bronse.

Australia: 5 medaljer 5 medaljer - 3 gull, 1 sølv, 1 bronse.

Sør-Korea: 5 medaljer - 1 gull, 2 sølv, 2 bronse.

Tsjekkia: 4 medaljer - 2 gull, 2 sølv, 0 bronse.

Slovenia: 4 medaljer - 2 gull, 1 sølv, 1 bronse



Det er ikke slutt på actionen, og mandag 16. februar skal det deles ut medaljer i seks grener: 1000 meter kortbane for kvinner, slalåm for menn i alpint, superteam i hopp for menn, big air for kvinner i freeski, parløp på skøyter og monobob for kvinner.

