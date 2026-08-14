Hvert eneste Mafia-spill samles i Mafia: The Omertá Collection

I dag, den 14. august, er ikke bare dagen da vi skal dykke ned i «Mafia: The Old Country» igjen for utvidelsen «Man of Honor». Hvis du aldri har avlagt eden og deltatt i noen av Mafia-spillene, gir 2K og Hangar 13 nå spillerne sjansen til å få dem alle i én samlepakke.

Mafia: The Omertá Collection Den lanseres også 14. august og samler Mafia: The Old Country Definitive Edition, Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition og Mafia III: Definitive Edition i én pakke. Den kommer også med «Man of Honor»-utvidelsen, hvis du var bekymret for å måtte betale ekstra for den. «Mafia: The Old Country Definitive Edition» vil erstatte den tidligere Deluxe Edition av grunnspillet, siden den inneholder alle de gamle godbitene i tillegg til den nye utvidelsen.

Det er ikke fastsatt noen pris ennå, da den ser ut til å bli avslørt når « Mafia: The Omertá Collection går live senere i dag. Det er snakk om en spesiell introduksjonspris, og siden «Mafia: The Old Country» for øyeblikket har 40 % rabatt på Deluxe Edition – som her i Storbritannia koster 32,99 pund – kan vi tenke oss at prisen på « Mafia: The Omertá Collection kan stige med alt fra ti til tjue pund. Når man tenker på hvor mange spill man får i én pakke, selv om noen av dem er veldig gamle, er det likevel et ganske godt kjøp.